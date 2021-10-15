Marmaray'da yeni dönem: İnternet ve iletişim hizmeti başladı

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları İşletmesi (TCDD) Genel Müdürlüğü tarafından işletilen Marmaray'da, internet sıkıntısı tarih oluyor.

Kent içi ulaşım projelerinden olan Marmaray, Asya ile Avrupa kıtasını deniz altından birbirine bağlıyor.

600 milyon insanın seyahat ettiği toplu taşımada 43 istasyon bulunuyor.

Birçok toplu taşıma aracıyla entegreli olan ve Halkalı-Gebze arasında hizmet veren Marmaray'da yolcular, en büyük sıkıntının internet olduğunu belirtiyor.

'KESİNTİSİZ ULAŞIM, KESİNTİSİZ İLETİŞİM'

Tüp tünel kesimi ile Yenikapı, Sirkeci ve Üsküdar istasyonlarında yolcular, telefonda bağlantı sağlanamaması nedeni ile tek yönlü mobil ses görüşmesi yapabiliyordu.

GSM operatörlerinin internet hizmetinden de yararlanamayan yolcular, artık kesintisiz ulaşım yapabilecek.

MARMARAY'DA YENİ DÖNEM

Vatandaşlar bugün itibariyle telefon ve tabletlerde tüm GSM operatörlerinden mobil internet hizmeti alabileceği gibi, çift yönlü sesli görüşme de gerçekleştirebilecek.