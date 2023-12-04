Marmara'yı sallayan depremi en çok Bursa hissetti: 5.1! AFAD verilerine göre Gemlik Körfezi merkez üssü olan 5.1 büyüklüğündeki deprem Bursa'da derinden hissedildi.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

ensonhaber.com

Deprem gerçeği ile yaşayan Türkiye bir kez daha sarsıldı.

Henüz 9 ay önce büyük bir felaket yaşayan ülkemizde depremin adresi bu kez Marmara Denizi'ydi...

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı'ndan (AFAD) yapılan açıklamada, depremin büyüklüğünün 5.1 olduğu açıklandı.

"Ekiplerimiz teyakkuz halindedir"

AFAD açıklamasında, şu ifadelere yer verildi:

Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa, Mudanya açıkları), saat 10.42’de 5.1 büyüklüğünde bir deprem meydana gelmiştir.



Gelişmeleri takip ediyoruz.



Marmara Denizi, Gemlik Körfezi’nde (Bursa Mudanya açıkları) meydana gelen 5.1 ve 4.5 büyüklüklerindeki depremler sonrasında an itibarıyla olumsuz bir durum bulunmamaktadır.



Saha tarama çalışmaları devam etmektedir.



Ekiplerimiz teyakkuz halindedir.



Etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimizi sunarız.

Deprem en çok Bursa'yı etkiledi

Gemlik Körfezi'nde meydana gelen 5.1'lik deprem en çok Bursa'yı salladı.

Tüm Marmara Bölgesi'ndeki illerde hissedilse de Mudanya açıklarındaki deprem Bursalılara büyük korku yaşattı.

Bölgede arama ve hasar tespit çalışmaları için harekete geçildi.

Bu kapsamda yetkililer ve yerel yöneticiler de katıldıkları yayınlarda durum değerlendirmesi yaptı.

Bakan Yerlikaya: Gelişmeleri yakından takip ediyoruz

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ilk bilgilendirmesini sosyal medya hesabından yaptı.

Tüm ekiplerin seferber edildiğini ve durum hasar tespiti için çalışmaların başladığını bildiren Yerlikaya şu ifadeleri kullandı:

Marmara Denizi, Gemlik açıklarında 5.1 büyüklüğünde meydana gelen ve çevre illerden de hissedilen depremde, başta AFAD olmak üzere ilgili kurumlarımızın tüm ekipleri saha tarama çalışmaları için bölgeye sevk edilmiştir.



Gelişmeleri yakından takip ediyoruz.



Depremden etkilenen vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.



Allah ülkemizi ve milletimizi afetlerden korusun.

Başkan Aktaş: Olumsuz bir durum yok

A Haber canlı yayınına katılan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, kendisinin de depremi hissettiğini söyledi.

Başkan Aktaş, kendilerine ulaşan olumsuz bir durumun henüz olmadığını söyledi.