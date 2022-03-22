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    Marmaris açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı

    25 kaçak göçmeni taşıyan lastik bot, Sahil Güvenlik ekipleri tarafından durduruldu. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.
    • AA
    • 22.03.2022 - 17:39
    • Güncelleme : 22.03.2022 - 17:47
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    Marmaris açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı

    Muğla'da, kaçak göçmenlere yönelik çalışmalar aralıksız devam ediyor…

    Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Marmaris açıklarında lastik botta bir grup kaçak göçmen olduğu bilgisi üzerine bölgeye hareket etti.

    İçinde 25 kaçak göçmenin bulunduğu lastik bot, Sahil Güvenlik ekiplerince durduruldu.

    KARAYA ÇIKARILIP İL GÖÇ İDARESİ’NE TESLİM EDİLDİLER

    Lastik bottan alınarak karaya çıkarılan kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğü’ne teslim edildi.

    Marmaris açıklarında 25 kaçak göçmen yakalandı #1


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