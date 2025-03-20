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AA

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun terör ve yolsuzluk operasyonu kapsamında gözaltına alınması sonrası CHP'de protesto gösterileri kararı alınmıştı.

Bu protestolardan biri de, CHP'li Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü'nün de katılımıyla Muğla Adliyesi önünde gerçekleştirilmişti.

Polis, yürüyüşün izinsiz olduğu gerekçesiyle grubun ilerlemesine izin vermedi.

POLİSE SALDIRDI

Buna rağmen adliye binası önüne ulaşan grup, burada slogan atarak protestoya devam etti.

Polis ekipleri, grubun dağılmaması üzerine biber gazlı müdahalede bulundu.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Protesto gösterisi sırasında sıkılan biber gazından etkilenerek polis kalkanına yumruk atan ve bağıran Marmaris Belediye Başkanı Acar Ünlü hakkında, Muğla Cumhuriyet Başsavcılığınca kamu görevlisine direnme ve 2911 sayılı Toplantı ve Gösteri Yürüyüşleri Kanunu'na muhalefet suçundan soruşturma başlatıldı.

GÖZALTINA ALINANLAR SERBEST BIRAKILDI

CHP'li belediye başkanları ve parti yöneticilerinin de katıldığı protesto yürüyüşünde gözaltına alınan CHP Muğla İl Gençlik Kolları Başkanı Nazım Şardoğan'ın da aralarında bulunduğu 4 kişi ise emniyetteki ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.