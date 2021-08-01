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    Marmaris İçmeler'de yürek yakan kare

    İçmeler Mahallesi'nde, günler süren müdahaleyle kontrol altına alınan yangının hasar verdiği bir bölge görüntülendi.
    • Haber Merkezi
    • 01.08.2021 - 14:35
    • Güncelleme : 01.08.2021 - 14:39
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    Marmaris İçmeler'de yürek yakan kare

    Türkiye'nin orman yangınlarıyla mücadelesi sürerken, alevlere teslim olan bölgelerdeki manzaralar yürek sızlatıyor.

    Marmaris İçmeler Mahallesi'nde yanan bir bölgeye ait fotoğraflar ortaya çıktı.

    Aynı bölgeden yangın öncesi ve sonrası objektiflere yansıyan karelerde, yüzlerce ağacın küle döndüğü görüldü.

    Güçlükle kontrol altına alınan yangın sonrası hektarlaca yeşil alan gri renge büründü.

    Marmaris İçmeler de yürek yakan kare #1

    Marmaris İçmeler de yürek yakan kare #2

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