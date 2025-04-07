Marmaris Kapalı Çarşı'da vatandaşlar tıkanıp taşan lağımları kendileri temizlemeye çalıştı

İHA

Marmaris, Türkiye'nin en gözde turizm şehirlerinden biri olarak öne çıkıyor..

Muğla'nın Marmaris ilçesi, Her yıl milyonlarca yerli ve yabancı turisti ağırlıyor.

Ancak ilçe, her yağmur sonrası lağım kokmaya başladı.

ÇARŞI ESNAFI KOLLARI SIVADI

Sorunun çözümü için defalarca Marmaris Belediyesi'ne müracaat ettiklerini ancak sonuç alamadıklarını belirten kapalı çarşı esnafı, ciddi rahatsızlık veren pis kokudan çarşıyı kurtarmak için kolları sıvadı.

Esnaf aynı zamanda şehrin itibarını da yerle bir eden durumu düzeltmek için rögarların temizliğini kendisi yapmak zorunda kaldı.

"İLÇEDE MAALESEF LAĞIM KOKUSU ÖNLENEMİYOR"

Çarşının bu hali esnafı çileden çıkardı...

Belediyeye karşı sorumluluklarını yerine getirdiklerini belirterek belediyenin de sorumluluğunu yerine getirmesini isteyen vatandaşlar "Dünyanın en güzel yeri diye tanıtım yapıp turist çağırdığımız ilçede maalesef lağım kokusu önlenemiyor. Her türlü imkanı olmasına rağmen belediye sorunu çözmediği için esnaf kokuyu önlemek için kendisi rögar temizliği yapıyor" diyerek belediyeye sitem ettiler.