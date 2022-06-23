Marmaris orman yangınında gözaltı

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla ilgili 1 kişi gözaltına alındı.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınıyla mücadelede 3. güne girildi.

200 hektarı aşkın alanda etkili orman yangınında, ilerleyen alevlerle hummalı çalışma sürdürülüyor.

Kara mücadelesinde 253 arazöz, 26 su tankeri ve diğer kamu araçları ile toplam 598 araç ile yangına müdahale edilirken, emniyet ve jandarmaya ait 20 TOMA da görev yapıyor.

1 kişi gözaltına alındı

Yangına hem havadan hem de karadan müdahele sürerken, yangını çıkardığı iddiasıyla ilgili 1 kişinin gözaltına alındığı bildirildi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Marmaris'teki yangınla ilgili bir kişinin gözaltına alındığını ve suçunu itiraf ettiğini söyledi.

AA'da yer alan habere göre Bakan Soylu, Hisarönü Mahallesi Yangın Koordinasyon Merkezi'nde yaptığı açıklamada, olayın başlangıcında bir şüpheli üzerinde durulduğunu, polis ile jandarma ekiplerinin şüphelinin izinde olduklarını belirtti.

"Suçunu itiraf etti"

Şüphelinin 34 yaşında Marmaris doğumlu S.A. olduğunu aktaran Soylu, şunları söyledi:

"Emniyet ve jandarma şüpheliyi biraz önce yakaladı. Ayrıca iki benzin bidonu da var olay yerinde. Kendisi de itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle, aile arasındaki anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını hatta kendisini de öldürmek istediğini söyledi."





Sabotaj ihtimali üzerinde duruluyordu

Öte yandan, Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişçi ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, sabotaj şüphesi üzerinde duruyordu.

Bakan Soylu: Tespitimiz ve kimliğimiz var

Bakan Soylu, son yaptığı açıklamasında "Yangının nasıl çıktığına yönelik bir tespitimiz ve bir kimliğimiz var, bir kişimiz var yani. Arkadaşlarımızın çalışmalarının tamamlanmasını bekliyoruz. Arkadaşlarımız üzerindeler. Nasıl çıktığı yönünde belirlemeleri söz konusu. İnşallah yakın zamanda arkadaşlarımızın tespitlerini kamuoyuyla paylaşacağız." demişti.

Bakan Kirişçi: Sabotaj kuşkumuz var

Bakan Kirişçi "Bizim tabi bakanlık olarak ilgili olduğumuz bir alan değil. Ama tabii ki her vatandaşımız gibi bizim de aklımıza geliyor. Niye geliyor, işte ben 20.02'de bu yangınla olan hadiseyi ilk farkediyorum, İHA'larımızdan kulelerimizden almış olduğumuz bilgi 20.02. Şimdi Türkiye'nin batısında bir vilayet de olsa Muğla Marmaris'imiz netice itibariyle havanın kararmasına yakın olan saatler. Bu birincisi. İkincisi ise üç ayrı yerde bulunuyor olması bizde de bu kuşkuları uyandırıyor." ifadelerini kullanmıştı.