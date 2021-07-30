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    Marmaris tahliye ediliyor

    Marmaris'te tahliye işlemleri devam ederken, tatilciler dönüş yoluna geçti. Araçlar ile ilçeden ayrılan tatilciler, yollarda yoğunluğa neden oldu.
    • İHA
    • 30.07.2021 - 18:01
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 18:35
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    Marmaris tahliye ediliyor

    Muğla’nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangınına müdahale edilirken, yangın dolayısıyla bazı tatilciler dönmeye başladı.

    Turunç Mahallesi'nde yangından etkilenen otellerin tahliyesi sürerken, yerleşim yerindeki vatandaşlar ise ilçe merkezine getiriliyor.

    TATİLCİLER DÖNÜŞE GEÇTİ

    İlçe merkezine getirilen tatilcilere, burada belediye ekiplerinin kurmuş olduğu çadırlarda yardımlar yapılıyor.

    Marmaris tahliye ediliyor #1

    YOLLARDA YOĞUNLUK OLUŞTU

    Araçları ile ilçeden ayrılan tatilcilerin kara yolunda yoğunluk oluşturduğu gözlemlenirken, trafik ekipleri ulaşımın sağlıklı bir şekilde yapılması için çalışmalarını sürdürüyor.

    Marmaris tahliye ediliyor VİDEO

    Marmaris tahliye ediliyor #2

    Marmaris tahliye ediliyor #3

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