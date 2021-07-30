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Marmaris tahliye ediliyor

Marmaris tahliye ediliyor

Marmaris'te tahliye işlemleri devam ederken, tatilciler dönüş yoluna geçti. Araçlar ile ilçeden ayrılan tatilciler, yollarda yoğunluğa neden oldu.