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    Marmaris yangını hakkında olay yerinden son gelişmeler

    Marmaris yangını hakkında olay yerinden son gelişmeler

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangını sonrasında bölgede gelişmeleri takip eden Adem Metan, izlenimlerini Ensonhaber ile paylaştı.
    • Haber Merkezi
    • 22.06.2022 - 18:35
    • Güncelleme : 22.06.2022 - 18:36
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    Dün akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.

    Uzun süredir yangınlar konusunda hazırlıklarını artıran ekipler anında yangına müdahaleye başladı.

    Sabah saatlerinde ise hava desteği çalışmalara katıldı.

    Bin 494 personel, 172’si arazöz olmak üzere 363 araç, 39 iş makinesi ve 34 hava aracı ile müdahale edilen yangını söndürmek için çalışmalar özveriyle devam ediyor.

    Marmaris yangınında son gelişmeler

    Yangının hemen ardından gelişmeleri takip etmek üzere Marmaris'e hareket eden gazeteci Adem Metan, bölgedeki izlenimlerini ve devam eden çalışmalar hakında bilgileri Ensonhaber'e anlattı.

    Tahliyeler başlayabilir

    Bölgede rüzgarın şiddetini artırdığını aktaran Metan, ilerleyen saatlerde yerleşim yerleri ve müdahale alanlarının tahliye edilebileceğini söyledi.

    Çalışmaların havadan ve karadan tüm imkanlarla devam ettiğini aktaran Metan'ın verdiği bilgiler için YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

    Marmaris'te yangın kontrol altına alındı mı? Söndürme çalışmaları hangi aşamada? VİDEO

    Marmaris yangını hakkında olay yerinden son gelişmeler #1

    Marmaris yangını hakkında olay yerinden son gelişmeler #2

    Marmaris yangını hakkında olay yerinden son gelişmeler #3


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