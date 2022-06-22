Marmaris yangını hakkında olay yerinden son gelişmeler

Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangını sonrasında bölgede gelişmeleri takip eden Adem Metan, izlenimlerini Ensonhaber ile paylaştı.

Dün akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde ormanlık alanda yangın başladı.

Uzun süredir yangınlar konusunda hazırlıklarını artıran ekipler anında yangına müdahaleye başladı.

Sabah saatlerinde ise hava desteği çalışmalara katıldı.

Bin 494 personel, 172’si arazöz olmak üzere 363 araç, 39 iş makinesi ve 34 hava aracı ile müdahale edilen yangını söndürmek için çalışmalar özveriyle devam ediyor.

Marmaris yangınında son gelişmeler

Yangının hemen ardından gelişmeleri takip etmek üzere Marmaris'e hareket eden gazeteci Adem Metan, bölgedeki izlenimlerini ve devam eden çalışmalar hakında bilgileri Ensonhaber'e anlattı.

Tahliyeler başlayabilir

Bölgede rüzgarın şiddetini artırdığını aktaran Metan, ilerleyen saatlerde yerleşim yerleri ve müdahale alanlarının tahliye edilebileceğini söyledi.

Çalışmaların havadan ve karadan tüm imkanlarla devam ettiğini aktaran Metan'ın verdiği bilgiler için YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

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