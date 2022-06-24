Marmaris yangını kısmen kontrol altında

Marmaris ilçesinde 4 gündür devam eden orman yangını akşam saatlerinde kısmen kontrol altına alındı.

4 bin hektar alanda etkili olan orman yangınında yanan bazı sahalarda küçük ölçekli alevler hava ekiplerinin müdahalesi ile söndürülüyor.

Gece boyunca bölgedeki yer ekipleri tarafından soğutma çalışmalarına devam edileceği açıklandı.

Tüm ekipler bölgede tutuluyor

İHA'ya göre orman, itfaiye, Emniyet ve Jandarma TOMA ekipleri yerleşim birimlerine yakın bölgelerde konuşlandırılırken, çıkması ihtimal yangına karşı tedbir aldı.

Meteorolojik veriler dahilinde tüm ekipler bölgede tutuluyor.