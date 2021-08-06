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    Marmaris'teki yangınlar tamamen söndürüldü

    Marmaris'teki yangınlar tamamen söndürüldü

    Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy, Marmaris'teki yangının kontrol altına alınıp tamamen söndürüldüğünü açıkladı.
    • AA
    • 06.08.2021 - 12:27
    • Güncelleme : 06.08.2021 - 12:50
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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde turizm sektörü ve Marmaris Ticaret Odası ile Deniz Ticaret Odasının temsilcileriyle bir araya gelen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, yapılan toplantının ardından kameraların karşısına geçti.

    Bakan Ersoy, görüşmede geçen konular hakkında açıklamalarda bulundu.

    Marmaris'teki yangınlara ve turizm sektöründeki hedeflere değinen Bakan Ersoy, açıklamalarında şu sözleri kaydetti:

    "(Marmaris) Bölgedeki yangınlar tamamen kontrol altına alındı ve söndürüldü. Soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

    El birliğiyle yeni bir Marmaris hikayesi yazarak bunu hızlı şekilde hayata geçireceğiz.

    Bu seneki 25 milyon turist hedefimiz ve 20 milyar dolar gelir hedefimizde bir değişiklik yok."

    Ayrıntılar geliyor

    Marmaris'teki yangınlar tamamen söndürüldü VİDEO

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