Marmaris yangınının bilançosu: Yeşilden eser kalmadı

4 gün önce başlayan Marmaris yangınında, yanan alanlar drone ile havadan görüntülendi. Yeşil örtünün yerini kapkara bir manzaranın bürüdüğü görüldü. Yaklaşık 4 bin 500 hektar alan kül oldu.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde günlerdir süren yangın ile mücadele devam ediyor...

Karadan ve havadan yapılan müdahaleler neticesinde orman yangınları büyük oranda kontrol altına alındı.

4 gün önce akşam saatlerinde Bördübet koyu Yedi Adalar mevkiinde başlayan yangından geri kalan manzara ise drone ile havadan görüntülendi.

Yaban hayatı koruma alanı içinde kalan Bördübet, Hisarönü ve Değirmenyanı'nın yeşil örtüsünden eser kalmadı.

Başta boz ayı olmak üzere özellikle Karakulak gibi canlıların yaşam alanı yok oldu, kızılçam ormanlarının yanında ilaç ve kozmetik sanayiinde reçinesi kullanılan binlerce sığla ağacı da kül oldu.

Sahada 1.169 araç var

Bölge oluşturulan Afet Koordinasyon Merkezi’nde İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin de katılımı ile bilgilendirme toplantısı yapıldı.

Soylu ve Kirişçi, verdikleri bilgilerde 63 hava aracının yangına müdahale ettiğini, toplamda 4 bin 587 personelin de sahada olduğunu, 1.169 aracın da saha yer aldığını açıkladı.

“Bizi kaygılandıracak bir olumsuz durum olmadığını gördük”

Toplantıda konuşan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, akşam saatlerinden itibaren iki kez havadan yangın alanını incelediklerini belirterek şu ifadeleri kullandı:

“Her iki incelememizde de bizi kaygılandıracak bir olumsuz durum olmadığını gördük. İnşallah bu geceyi de bu şekilde geçirdiğimizde yarın sabah gelinen son noktayı paylaşmış olacağız. Bu olumlu seyrin devam etmesini diliyorum. Geçen sene çıkan yangınlarda Muğla’da 50 bin 500 hektar alan yanmıştı. Yanan sahalarda yeniden gençleştirme çalışması yapıldı.”

“Yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyleyebiliriz”

Net olarak ‘burası tamamen yanmış' denilen yerlerin dışında kısmen yanmış ama içinde bölümlerin olduğu alanlar var. Yaklaşık 4 bin 500 hektar alanın yandığını söyleyebiliriz. 72 saat dolmadan bu çalışma tamamlanmış oldu.”





“Yangının ilerleme istikametlerinin tamamı tutulmuş durumda”

Orman Genel Müdürü Bekir Karacabey de, meteorolojik olayların beklediklerinden daha iyi geliştiğini söyleyerek, “Dün itibarıyla yangının durduğu noktadan 1 metre dahi ilerlemeden bugünü kapattık. Yangının ilerleme istikametlerinin tamamı tutulmuş durumda. Yangın bugün hiç genişlemedi. Çalışmalarımızın hepsini o sınırlar içerisinde gerçekleştirdik. Şu an itibarıyla ekiplerimiz sahada soğutma çalışmaları yapıyorlar. İnşallah bu gece bir aksilik olmazsa sabaha çok daha iyi bir sonuç ifade edebileceğiz.” diye konuştu.