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    Marmaris yangınına müdahaleye destek veren ekipler uğurlanıyor

    Marmaris'teki orman yangını 5’inci günde kontrol altına alırken, başka şehirlerden gelen ekipler Marmarisliler tarafından alkışlarla uğurlandı.
    • 26.06.2022 - 09:49
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 10:26
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    Marmaris yangınına müdahaleye destek veren ekipler uğurlanıyor

    Muğla’nın Marmaris ilçesi bu yaz da yangın felaketi atlattı.

    Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde 21 Haziran Salı günü akşam saatlerinde tarihinde başlayan orman yangını dün itibarıyla kontrol altına alındı.

    Soğutma çalışmalarını bitiren orman işçileri ilçeden ayrılmaya başladı.

    4 bin 500 hektarlık ormanlık alanı küle çeviren yangından canla başla çalışan Tarım ve Orman Bakanlığı’na bağlı ekiplerden çalışmalarını tamamlayan personelleri vatandaşlar uğurladı.

    Alkışlarla uğurlandılar

    Türkiye’nin dört bir yanından gelen orman işçileri Maramaris’ten çıkarken alkışlar eşliğinde görevli oldukları il ve ilçelere yolcu edildi.

    Günlerce yangınla mücadele eden ve ardından 24 saat boyunca soğutma çalışmalarını yürüten orman ekipleri bölgelerine döndü.

    Marmaris yangınına müdahaleye destek veren ekipler uğurlanıyor ViDEO

    Marmaris yangınına müdahaleye destek veren ekipler uğurlanıyor #1


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