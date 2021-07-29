İlçedeki yangının çıktığı bölgede yaşayan bir çift, küçük bir çocuğun alevlerin yükselmesiyle olay yerinden kaçmaya başladığını iddia etti.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki ormanlık alanda çıkan yangına müdahaleler sürüyor.

Havadan ve karadan müdahale edilen yangın için 1 uçak, 5 helikopter ve 30 arazöz harekete geçti.

Bölgedeki görgü tanığı bir çift ise yangına ilişkin açıklama yaptı.

"UFAK ÇOCUK KOŞARAK KAÇIYORDU"

Çift, 10 yaşlarında bir çocuğun yangının başladığı alandan koşarak uzaklaştığını belirtti.

Çocuğu tarif eden adam, "Ufak çocuk koştu oradan. Sen nereden çıkıyorsun yani." dedi.

Marmaris yangınında görgü tanıkları: 10 yaşlarında çocuk kaçıyordu