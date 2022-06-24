Marmaris yangınında tahliye edilen ailelere 3'er bin TL ödeme

Evleri yangın sebebiyle tehlike altında olan aileler, güvenli bölgeler yerleştirildi. Bakan Vahit Kirişci, tahliye edilen 131 hane ve 435 kişiye 3'er bin TL'lik ödeme yapılacağını söyledi.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki yürekleri ağza getiren yangınla günlerdir mücadele veriliyor.

61 adet helikopter, 13 adet uçak ile müdahale edilen yangının ilk anlarında, tehlike altındaki evler boşaltılmıştı.

Tahliye edilerek güvenli bölgelere yerleştirilen vatandaşlardan biri, "Bizi buradan güvenli bir yere götürdüler. Yanacak türdeki eşyalarımız devletimiz kanalıyla taşındı. Hayvanların yiyeceklerini taşıdılar. Allah bin kere razı olsun. Şu anda hiçbir şeye ihtiyacımız yok. Allah devleti başımızdan eksik etmesin inşallah." şeklinde yaşadığı durumu anlattı.

Tahliye olan ailelere 3'er bin TL ödeme

Bir diğer yandan, ilk günden itibaen olay yerinde durum incelemesi ve bilgilendirmesi yapan Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, tahliye edilen ailelerle ilgili bir bilgi daha paylaştı.

Vahit Kirişci, "Çalışmalarımızı devam ettireceğiz. 131 hane ve 435 kişi tahliye edildi. Evleri tahliye edilen ailelere 3’er bin TL ödeme gerçekleştiriliyor.” ifadelerini kullandı.