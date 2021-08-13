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Marmaris yangınından geriye kalanlar görüntülendi

Marmaris yangınından geriye kalanlar görüntülendi

Marmaris'te günlerce devam eden yangının bilançosu ağır oldu. 2 hafta öncesine kadar doğal güzelliğiyle büyüleyen Osmaniye köyünün son hali yürek burktu. Köyde 30 ev yandı, 13 evde maddi hasar oluştu.