Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Kastamonu'dan hareket eden helikopter, Denizli'de yakıt ikmali için iniş yaparken düştü. Kazada 2 kişi can verdi, 5 mürettebat yaralandı.

Türkiye'nin güney kıyıları bir kez daha alevlere teslim oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor.

Havadan ve karadan müdahale sürüyor

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 6 dozer ve 500 orman işçisi ile müdahale ediliyor.

Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.

Yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığına ulaşmaması için de tedbir alındı.

Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel de yangına müdahale için görevlendirildi.

Marmaris yangınını söndürmeye destek veren helikopter düştü VİDEO







Vatandaşlar da destek veriyor

Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi.

Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de helikopterlerin su aldığı alanda bekleyen deniz unsurlarını uzaklaştırdı.

Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.





Çevre illerden destek

Yangına çevre illerden de destek geldi.

Kastamonu'dan yangına müdahale için hareket eden halikopterlerden birinden ise acı haber geldi.

Helikopter desteğe giderken düştü

Çalışmalara destek için giden yangın söndürme helikopteri, Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında yakıt ikmali yapmak üzere inişe geçtiği sırada kaza kırıma uğradı.

2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı

Olay yerine arama kurtarma ekipleri ile ambulanslar sevk edildi.

Kazada, 2 kişi can verdi, 5 kişi de yaralandı.

İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun.” denildi.

Kimlikleri belli oldu

Kazada hayatını kaybedenlerin Rusya uyruklu mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu tespit edildi.

Ayrıca helikopterde Türk pilot Ömer Kaan Çakır, Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem, kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2’nci pilot Egor Turkov, teknisyenler Alexey Volkov ve Georgıı Onuchin'in mürettebat olarak bulunduğu bildirildi.

“Helikopter önce yola çarptı”

Kaza sırasında tuz toplama sahasında iş makinesiyle çalışmakta olan Can Bozbay, yaşananları şöyle anlattı:

“Helikopterler sabahta gelip geçiyordu. Ben iş makinesinde çalışıyordum, tuz topluyordum. O sırada hızlı bir şekilde geliyordu, yola çarptı ve yan yataraktan gitti. Ben iş makinesinden inip geldim. 4 kişi yerde yatıyordu. 1 kişi helikopterin altında kalmış, Türk olup olmadıklarını sordum. 5 Rus, 2 Türk olduklarını söylediler.”

“Devletin tüm birimleri yaralıların imdadına koştu”

Yaralıların yardımına ilk koşanlardan olan Mehdi Koç ise, “Acıgöl’de çalışmakta olan arkadaşımız olayı görüp haber vermiş. Olay yerine geldiğimizde 2 kişinin ölmüş olduğunu gördük. Yaralı 5 kişiye ise müdahale ediliyordu. Helikopterin Kastamonu’dan Marmaris’teki yangına destek için gittiğini öğrendik. Vatandaşlar ve devletin tüm birimleri yaralıların imdadına koştu.” şeklinde konuştu.