Petrol
91.15
0.58%
Euro
18.158
-0.53%
Dolar
18.3256
0.04%
Altın
984.2
0.43%
Borsa
3256
0.00%
Bitcoin
359.019
1.98%
BTXN Coin
8.04
4.01%
Bitexen
21ºC
İstanbul
Kısmen güneşli 21 C
    Marmaris yangınını söndürmeye destek veren helikopter düştü

    Marmaris yangınını söndürmeye destek veren helikopter düştü

    Marmaris'teki yangın söndürme çalışmalarına destek vermek için Kastamonu'dan hareket eden helikopter, Denizli'de yakıt ikmali için iniş yaparken düştü. Kazada 2 kişi can verdi, 5 mürettebat yaralandı.
    • Haber Merkezi
    • 21.09.2022 - 16:26
    • Güncelleme : 21.09.2022 - 17:45
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et

    Türkiye'nin güney kıyıları bir kez daha alevlere teslim oldu.

    Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangınına müdahale sürüyor.

    Havadan ve karadan müdahale sürüyor

    Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 15 helikopter, 8 uçak, 40 arazöz, 6 dozer ve 500 orman işçisi ile müdahale ediliyor.

    Gökyüzünü kaplayan dumanlar ilçe merkezinin birçok noktasından görülebiliyor.
    Yangının Aksaz Deniz Üs Komutanlığına ulaşmaması için de tedbir alındı.

    Askeri bölgeden su tankeri, dozer, arazöz, yangın söndürme araçları ile çok sayıda personel de yangına müdahale için görevlendirildi.

    Marmaris yangınını söndürmeye destek veren helikopter düştü VİDEO

    Marmaris yangınını söndürmeye destek veren helikopter düştü #1

    Vatandaşlar da destek veriyor

    Polisin toplumsal olaylara müdahale araçları (TOMA) ile Muğla İtfaiyesi ekipleri de bölgeye sevk edildi.

    Sahil Güvenlik Komutanlığına bağlı ekipler de helikopterlerin su aldığı alanda bekleyen deniz unsurlarını uzaklaştırdı.

    Yangın söndürme çalışmaları için bölgeye traktörle su tankeri taşıyan vatandaşların da geldiği görüldü.

    Marmaris yangınını söndürmeye destek veren helikopter düştü #2

    Çevre illerden destek

    Yangına çevre illerden de destek geldi.

    Kastamonu'dan yangına müdahale için hareket eden halikopterlerden birinden ise acı haber geldi.

    Marmaris yangınını söndürmeye destek veren helikopter düştü #3

    Helikopter desteğe giderken düştü

    Çalışmalara destek için giden yangın söndürme helikopteri, Denizli'nin Çardak ilçesi yakınlarında yakıt ikmali yapmak üzere inişe geçtiği sırada kaza kırıma uğradı.

    2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı

    Olay yerine arama kurtarma ekipleri ile ambulanslar sevk edildi.

    Kazada, 2 kişi can verdi, 5 kişi de yaralandı.

    İçişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Denizli Çardak'ta bir helikopter kaza kırıma uğradı. 2 Rus, 5 Türk, toplam 7 mürettebatı olan helikopterde 2 kişi hayatını kaybetti, 5 mürettebat yaralı. Başımız sağ olsun.” denildi.

    Marmaris yangınını söndürmeye destek veren helikopter düştü #4

    Kimlikleri belli oldu

    Kazada hayatını kaybedenlerin Rusya uyruklu mühendis Aleksandr İakovlev ile teknisyen Alexey Volkov olduğu tespit edildi.

    Ayrıca helikopterde Türk pilot Ömer Kaan Çakır, Orman Genel Müdürlüğü Temsilcisi Kenan Erdem, kaptan pilot İlya Ivesenkhıo, 2’nci pilot Egor Turkov, teknisyenler Alexey Volkov ve Georgıı Onuchin'in mürettebat olarak bulunduğu bildirildi.

    Marmaris yangınını söndürmeye destek veren helikopter düştü #5

    “Helikopter önce yola çarptı”

    Kaza sırasında tuz toplama sahasında iş makinesiyle çalışmakta olan Can Bozbay, yaşananları şöyle anlattı:

    “Helikopterler sabahta gelip geçiyordu. Ben iş makinesinde çalışıyordum, tuz topluyordum. O sırada hızlı bir şekilde geliyordu, yola çarptı ve yan yataraktan gitti. Ben iş makinesinden inip geldim. 4 kişi yerde yatıyordu. 1 kişi helikopterin altında kalmış, Türk olup olmadıklarını sordum. 5 Rus, 2 Türk olduklarını söylediler.”

    Marmaris yangınını söndürmeye destek veren helikopter düştü #6

    “Devletin tüm birimleri yaralıların imdadına koştu”

    Yaralıların yardımına ilk koşanlardan olan Mehdi Koç ise, “Acıgöl’de çalışmakta olan arkadaşımız olayı görüp haber vermiş. Olay yerine geldiğimizde 2 kişinin ölmüş olduğunu gördük. Yaralı 5 kişiye ise müdahale ediliyordu. Helikopterin Kastamonu’dan Marmaris’teki yangına destek için gittiğini öğrendik. Vatandaşlar ve devletin tüm birimleri yaralıların imdadına koştu.” şeklinde konuştu.


    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor
    Advertorial

    Hobi olarak başladı şimdi günlük 300 USD kazanıyor

    Serdar Gökhan'dan Burak Özçivit'e: Kulağımın kılı etmez
    Magazin

    Serdar Gökhan'dan Burak Özçivit'e: Kulağımın kılı etmez

    PUBG'ye bir ülke daha yasak getirdi
    Teknoloji

    PUBG'ye bir ülke daha yasak getirdi

    Görüş Bildir