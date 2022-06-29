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    Marmaris yangınının büyümesini 'karşı ateş tekniği' önledi

    Marmaris yangınının büyümesini "karşı ateş tekniği" önledi

    Büyük yangınların yayılmasının önlenmesi ve söndürülmesinde kullanılan "karşı ateş tekniği", Marmaris yangınında da işe yaradı ve yangının daha da büyümesi önlendi.
    • 29.06.2022 - 03:50
    • Güncelleme : 29.06.2022 - 09:30
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    Orman yangınlarını durdurmak için "karşı ateş tekniği", en önemli yöntemlerden birisi haline geldi.

    Marmaris yangınına karşı her yöntem uygulandı

    Muğla Marmaris'te 5 bin hektarlık alana yayılan yangını durdurmak için her yönteme başvuruldu.

    Onlardan biri de karşı ateş tekniğiydi. Bu yöntem sonuç verdi ve alevlerin önü kesildi.

    Marmaris yangınının büyümesini 'karşı ateş tekniği' önledi #1

    Marmaris yangınının büyümesini 'karşı ateş tekniği' önledi VİDEO

    Geliş yönüne karşı ateşle alevlerin ilerlemesi önleniyor

    Büyük yangınlarda başvurulan bu yöntem, uzman ekipler tarafından uygulanıyor.

    TRT Haber'e konuşan Marmaris Orman İşletme Müdür Akın Ünler, "Arazözlerle oluşturduğumuz cephenin önünde ateş vererek karşıdan büyük bir yanma enerjisiyle gelen ana yangının ilerleyişini, kontrollü yakılmış alanla birleşerek böylece yanıcı madde bulamayarak zayıflamasını ve yangının engellenmesini esas almaktadır." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

    Marmaris yangınının büyümesini 'karşı ateş tekniği' önledi #2

    "Ufak bir kayıpla büyük bir felaketin önüne geçiliyor"

    "Önemli bir yangın söndürme metodudur. Yani burada şöyle bir yanlış anlaşılma meydana gelebiliyor. Ormanı siz yakmış oluyorsunuz doğru ama burada gaye, ufak bir kayıpla büyük bir felaketin önüne geçebilmektir."

    Karşı ateş sayesinde, Marmaris'te daha büyük bir alanın yanması önlendi. Bu yöntem, geçen yıl meydana gelen büyük yangında da uygulanmıştı.

    Marmaris yangınının büyümesini 'karşı ateş tekniği' önledi #3

    Karşı ateş tekniği nedir

    Büyük orman yangınlarının söndürülmesinde kullanılan bu yöntemde amaç,  ilerleyen yangını bitirmektir. En basit tanımı, yangına karşı yangın kullanmaktır. Bu kafanızı karıştırıyor olabilir.

    Yangına karşı yangın çıkarmak yangını daha da büyütür diye düşünebilirsiniz. Ancak uzman kişilerce kullanılan yöntem, yangına karşı ciddi derecede etkilidir.

    Marmaris yangınının büyümesini 'karşı ateş tekniği' önledi #4

    Karşı ateş tekniği nasıl uygulanır

    Orman Yangınlarını Söndürme Tekniklerinden birisi olan "Karşı Ateş", konunun uzmanlarınca sıklıkla başvurulan bir yöntemdir .

    Karşıdan gelen yangının enerjisini kesmeye yarar, kontrollü ve yerinde yapıldığında çok etkili bir tekniktir.

    Bu tekniği bilen uzmanlar, tutuşturma işlemi öncesinde rüzgara paralel olacak şekilde bir emniyet yolu oluşturur. Bu yol boyunca da tutuşturma işlemi gerçekleştirilir. Böylece diğer yönden gelen yangın bu hat boyunca yavaşlar ve sıçrama önlenir.

    Marmaris yangınının büyümesini 'karşı ateş tekniği' önledi #5

    Dikkat edilmesi gerekenler:

    • Tutuşturma işlemi, rüzgâra paralel oluşturulan kontrol hattı boyunca yapılmalıdır.

    • Ağır yanıcı maddelerde kullanılır

    • Ağaçlarda çok az oranda kavrulma gerçekleşir.

    • İlaveten açılan iç yollar ve yangının yavaş ilerlemesinden dolayı yakma periyodunun uzaması, maliyeti nispeten yükseltir.

    • Rüzgâr yönüne göre açılan kontrol hatları, rüzgarın yön değiştirmesi durumunda kullanılamaz.

    • Meşçere içerindeki rüzgâr hızının sabit olması gerekir.

    • İnce yanıcı madde nemi yüzde 20’nin altına düştüğü koşullarda yakma işlemi yapılamaz.

    • Yangının kesintisiz ilerlemesi için, yanıcı madde sürekliliğinin iyi olması gerekir.

    • Tutuşturma işlemini tek bir kişi gerçekleştirmelidir.

    Marmaris yangınının büyümesini 'karşı ateş tekniği' önledi #6


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