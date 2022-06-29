Büyük yangınların yayılmasının önlenmesi ve söndürülmesinde kullanılan "karşı ateş tekniği", Marmaris yangınında da işe yaradı ve yangının daha da büyümesi önlendi.

Orman yangınlarını durdurmak için "karşı ateş tekniği", en önemli yöntemlerden birisi haline geldi.

Marmaris yangınına karşı her yöntem uygulandı

Muğla Marmaris'te 5 bin hektarlık alana yayılan yangını durdurmak için her yönteme başvuruldu.

Onlardan biri de karşı ateş tekniğiydi. Bu yöntem sonuç verdi ve alevlerin önü kesildi.

Marmaris yangınının büyümesini 'karşı ateş tekniği' önledi VİDEO



Geliş yönüne karşı ateşle alevlerin ilerlemesi önleniyor

Büyük yangınlarda başvurulan bu yöntem, uzman ekipler tarafından uygulanıyor.

TRT Haber'e konuşan Marmaris Orman İşletme Müdür Akın Ünler, "Arazözlerle oluşturduğumuz cephenin önünde ateş vererek karşıdan büyük bir yanma enerjisiyle gelen ana yangının ilerleyişini, kontrollü yakılmış alanla birleşerek böylece yanıcı madde bulamayarak zayıflamasını ve yangının engellenmesini esas almaktadır." diyerek sözlerine şöyle devam etti:

"Ufak bir kayıpla büyük bir felaketin önüne geçiliyor"

"Önemli bir yangın söndürme metodudur. Yani burada şöyle bir yanlış anlaşılma meydana gelebiliyor. Ormanı siz yakmış oluyorsunuz doğru ama burada gaye, ufak bir kayıpla büyük bir felaketin önüne geçebilmektir."

Karşı ateş sayesinde, Marmaris'te daha büyük bir alanın yanması önlendi. Bu yöntem, geçen yıl meydana gelen büyük yangında da uygulanmıştı.

Karşı ateş tekniği nedir

Büyük orman yangınlarının söndürülmesinde kullanılan bu yöntemde amaç, ilerleyen yangını bitirmektir. En basit tanımı, yangına karşı yangın kullanmaktır. Bu kafanızı karıştırıyor olabilir.

Yangına karşı yangın çıkarmak yangını daha da büyütür diye düşünebilirsiniz. Ancak uzman kişilerce kullanılan yöntem, yangına karşı ciddi derecede etkilidir.

Karşı ateş tekniği nasıl uygulanır

Orman Yangınlarını Söndürme Tekniklerinden birisi olan "Karşı Ateş", konunun uzmanlarınca sıklıkla başvurulan bir yöntemdir .

Karşıdan gelen yangının enerjisini kesmeye yarar, kontrollü ve yerinde yapıldığında çok etkili bir tekniktir.

Bu tekniği bilen uzmanlar, tutuşturma işlemi öncesinde rüzgara paralel olacak şekilde bir emniyet yolu oluşturur. Bu yol boyunca da tutuşturma işlemi gerçekleştirilir. Böylece diğer yönden gelen yangın bu hat boyunca yavaşlar ve sıçrama önlenir.

Dikkat edilmesi gerekenler: