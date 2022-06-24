Marmaris yangınının faili tutuklandı

Ailesine kızıp alkollü halde ormana giden cani, 3 noktaya izmarit atıp yangın çıkardı. Binlerce hektarın küle dönmesine sebep veren cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gündür devam eden ormanı yangınına müdahale sürüyor.

Yüzlerce kolluk kuvveti havadan ve karadan yangını söndürmek için mücadele verirken, olayın sabotaj olduğu anlaşıldı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla kurulan özel ekip, hemen yangını çıkaran caniyi bulmak için çalışmalara başladı.

Orman kundakçısı yakalandı

Görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu ve şüphelinin Sacit Ayhan olduğu anlaşıldı.

Ayhan, çok sayıda kamera kaydının, fotokapanların, plaka tanıma sistemlerinin incelemesinin ardından emniyet ve jandarmanın oluşturduğu özel ekip sayesinde yakalandı.

Önce motosikleti sonra kendisi bulundu

Yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen noktada yakılmış 3 araç lastiği bulundu, ayrıca bu alanda 48 plakalı terkedilmiş bir motosiklet ele geçirildi.

Motosiklet ile ilgili yapılan araştırmada motosiklet sahibinin Sacit Ayhan olduğu, şahsın "tehdit", "basit yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

Sacit Ayhan’ın cep telefonunun, yangının çıktığı gün saat 23.30 itibarıyla kapatıldığı tespit edildi.

Aileye tehdit cümleleri

Yapılan incelemede, Sacit Ayhan'ın sosyal medya hesabından yangın öncesinde, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen noktadan konum paylaşarak "Facebook" hesabından arazi anlaşmazlığı nedeniyle ailesine tehdit cümleleri yazdığı belirlendi.

Alkollü olduğu belirlenen Sacit Ayhan gözaltına alınırken, saklandığı yerdeki ağaçlık alanda 2 benzin bidonu da ele geçirildi.

İtiraf etti

Şüphelinin ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.

Ayrıca Ayhan’ın, ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği bilgisi verildi.

Olay anında alkollüydü

Kundakçı ile ilgili bilgiler veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da alkollüymüş” ifadelerini kullandı.

Tutuklandı

O cani, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.