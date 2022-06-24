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    Marmaris yangınının faili tutuklandı

    Marmaris yangınının faili tutuklandı

    Ailesine kızıp alkollü halde ormana giden cani, 3 noktaya izmarit atıp yangın çıkardı. Binlerce hektarın küle dönmesine sebep veren cani, tutuklanarak cezaevine gönderildi.
    • 24.06.2022 - 12:15
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 13:30
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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4 gündür devam eden ormanı yangınına müdahale sürüyor.

    Yüzlerce kolluk kuvveti havadan ve karadan yangını söndürmek için mücadele verirken, olayın sabotaj olduğu anlaşıldı.

    İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun talimatlarıyla kurulan özel ekip, hemen yangını çıkaran caniyi bulmak için çalışmalara başladı.

    Orman kundakçısı yakalandı

    Görgü tanıklarının ifadelerine başvuruldu ve şüphelinin Sacit Ayhan olduğu anlaşıldı.

    Ayhan, çok sayıda kamera kaydının, fotokapanların, plaka tanıma sistemlerinin incelemesinin ardından emniyet ve jandarmanın oluşturduğu özel ekip sayesinde yakalandı.

    Marmaris yangınının faili tutuklandı #1

    Önce motosikleti sonra kendisi bulundu

    Yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen noktada yakılmış 3 araç lastiği bulundu, ayrıca bu alanda 48 plakalı terkedilmiş bir motosiklet ele geçirildi.

    Motosiklet ile ilgili yapılan araştırmada motosiklet sahibinin Sacit Ayhan olduğu, şahsın "tehdit", "basit yaralama", "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" ve "trafik güvenliğini tehlikeye sokma" suçlarından kaydının bulunduğu belirlendi.

    Sacit Ayhan’ın cep telefonunun, yangının çıktığı gün saat 23.30 itibarıyla kapatıldığı tespit edildi.

    Marmaris yangınının faili tutuklandı #2

    Aileye tehdit cümleleri

    Yapılan incelemede, Sacit Ayhan'ın sosyal medya hesabından yangın öncesinde, yangının çıkış noktası olarak değerlendirilen noktadan konum paylaşarak "Facebook" hesabından arazi anlaşmazlığı nedeniyle ailesine tehdit cümleleri yazdığı belirlendi.

    Alkollü olduğu belirlenen Sacit Ayhan gözaltına alınırken, saklandığı yerdeki ağaçlık alanda 2 benzin bidonu da ele geçirildi.

    Marmaris yangınının faili tutuklandı #3

    İtiraf etti

    Şüphelinin ilk sorgusunda, ailevi sorunlar yaşadığını, babasının bölgede bulunan arazisini sattığını, babası tarafından dışlandığını ve bu nedenle yangın bölgesinde 3 ayrı noktaya sigara izmariti atarak yangın çıkardığını itiraf ettiği öğrenildi.

    Ayrıca Ayhan’ın, ateşin içine girerek intihar etmek istediğini söylediği bilgisi verildi.

    Marmaris yangınının faili tutuklandı #4

    Olay anında alkollüydü

    Kundakçı ile ilgili bilgiler veren İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, “Şahıs kendisi itiraf etti. O bölgeyle ilgili geçmişten kalan ticari bir anlaşmazlık sebebiyle kendisinin kızarak yaktığını ve kendini de öldürmek istediğini söyledi. Olay anında da alkollüymüş” ifadelerini kullandı.

    Marmaris yangınının faili tutuklandı #5

    Tutuklandı

    O cani, bugün çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Marmaris yangınının faili tutuklandı #6

    Marmaris yangınının faili tutuklandı #7

    Marmaris yangınının faili tutuklandı #8


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