Marmaris yangınıyla küle dönen orman alanları

Dördüncü gününe giren Marmaris yangınında küle dönen alanlar havadan görüntülendi.

Geçtiğimiz yılı büyük yangın felaketleri ile geçiren Türkiye'nin güney sahilleri, bu yaza da yangınla başladı.

21 Haziran'da Muğla'nın Marmaris ilçesi, Hisarönü Mahallesi Bördübet mevkiinde S.A. adlı şahıs, ormanlık alanı ailesiyle arasındaki ticari husumetten dolayı yaktı.

Bölgede başlayan yangın rüzgarın da etkisiyle kilometrelerce kare alana yayıldı.

Müdahale sürüyor

Dördüncü gününe giren yangına havadan ve karadan yoğun müdahale sürüyor.

61 adet helikopter, 13 adet uçak, 301'i Orman Genel Müdürlüğü'ne ait olmak üzere 453 adet arazöz, toplam 1148 adet araç çalışmalara destek veriyor.

Kül olan ormanların havadan görüntüsü

Orman Bakanı Vahit Kirişci'nin sabah saatlerinde büyük ölçüde alevlerin kontrol altına alındığını söylediği yangın felaketinin büyüklüğü de gün ağarınca ortaya çıktı.

Rüzgar etkisiyle harlanan alevlerin yakıp geçtiği orman alanları havadan görüntülendi.

Resmi makamlarca henüz zarar gören alanın büyüklüğüne dair bir açıklama yapılmadı.