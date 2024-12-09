Marmaris'e 24 saatte metrekareye 182 kilogram yağış düştü

AA

Muğla'nın genelinde yağışlı hava etkisini sürdürüyor...

Marmaris'te dünden bu yana etkili olan ve gece saatlerinde şiddetini artıran yağış, su birikintilerine neden oldu, araç sürücüleri zor anlar yaşadı.

EKİPLER ÇALIŞMA YAPTI

Belediye ekipleri, rögar kapaklarını açarak suyun tahliyesi için çalışma yaptı.

Turunç ve İçmeler Mahallelerinde dağlardan kaya parçaları yuvarlandı, oluşan erozyonda bazı ağaçlar da yola devrildi.

ULAŞIMA KAPANDI

Turunç ve İçmeler arasındaki kara yolu bir süre ulaşıma kapandı.

Marmaris-Menteşe kara yolunun yamaç kesimlerinden de kaya parçaları düştü.

182 KİLOGRAM YAĞIŞ DÜŞTÜ

Ekipler sıkıntı yaşanan noktalarda çalışma yapıyor.

Meteoroloji yetkililerinden alınan bilgiye göre, son 24 saatte ilçede metrekareye 182 kilogram yağış düştü.

DENİZ RENGİ KAHVERENGİYE DÖNÜŞTÜ

Yüksek kesimlerden gelen çamurlu sular sebebiyle denizin rengi kıyı bölgelerde kahverengiye dönüştü.

Uzunyalı ve İçmeler Plajlarında denizde kahverengi görünüm oluştu.