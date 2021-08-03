Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden yangınlara müdahale eden ekipleri ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, "Elinize sağlık, tüm ülke sizlerle gurur duyuyor, sağ olun" dedi.

Günlerdir devam eden Marmaris yangınına ülke genelinden birçok ekip müdahale ediyor.

Yangının başlaması ile birlikte bölgeye giden Balıkesir Sındırgı Orman İşletme yangın ekibi de gece gündüz demeden bölgeyi korumak ve yangını söndürmek için çalışmalara destek veriyor.

YANGININ KÖYLERE ZARAR VERMEMESİ İÇİN MÜCADELE EDEN EKİPLERE TEŞEKKÜR ETTİ

Kavaklıdere’de yangının köylere zarar vermemesi için mücadele eden Sındırgı ekibini ziyaret eden Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, çalışmalar hakkında bilgi alarak çalışmalarından dolayı ekiplere şu ifadelerle teşekkür etti:

"TÜM ÜLKE SİZLERLE GURUR DUYUYOR, SİZLERE DUA EDİYOR"

"Elinize sağlık. Tüm ülke sizlerle gurur duyuyor, sizlere dua ediyor. Sağ olun"

Marmaris'e giden Bekir Pakdemirli'den Sındırgı yangın ekibine teşekkür VİDEO



"ALLAH SİZLERDEN RAZI OLSUN"

Bakan Pakdemirli görüntüleri sosyal medya hesaplarında “Marmaris Kavaklıdere’de yangından köyleri koruyan #Ormanın Kahramanları. Allah sizlerden razı olsun."sözleri ile paylaştı.

Sındırgı Orman İşletme Şefliği ekipleri, Antalya, Muğla bölgelerinde 5 arozöz, 1 arazi taşıtı ve 19 personel ile söndürme çalışmalarına destek veriyor.