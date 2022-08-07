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    Marmarisli yangınzedeler yeni evlerine kavuşuyor

    Geçtiğmiz yıl Marmaris'te çıkan orman yangınında 9 ailenin evleri büyük hasar gördü. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla afetzelere yeni ev inşa edildi.
    • 07.08.2022 - 15:28
    • Güncelleme : 07.08.2022 - 15:33
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    Marmarisli yangınzedeler yeni evlerine kavuşuyor

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde 29 Temmuz 2021 yılında çıkan orma yangını, Türkiye'nin gündemine oturdu.

    9 günün ardından kontrol altına alınan yangında 9 bin 52 hektarlık ormanlık alan küle döndü.

    Öte yandan alevlerin yerleşim yerine de sıçramasıyla birlikte bölgedeki 9 aileye ait ev kullanılamaz hale geldi.

    Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un talimatıyla yangın sonrası başlatılan hasar tespit çalışmalarının ardından, evlerini kaybeden ailelere TOKİ aracılığıyla yeni konutlar inşa edildi.

    Konutlar 10 gün içinde teslim edilecek

    Devlet desteğiyle yapılan yeni konutlar tek katlı ya da iki katlı müstakil evler olarak sahiplerine teslim edilecek.

    Konutların 10 gün içerisinde ailelere teslim edilmesi planlanıyor.

    Yapımı büyük ölçüde tamamlanan iki katlı evini gezen 68 yaşındaki Kazım Aykutalp, yangından hemen sonra devletin tüm kurumlarıyla yanlarında olduğunu, her şeyleriyle ilgilenildiğini ifade etti.

    Marmarisli yangınzedeler yeni evlerine kavuşuyor VİDEO

    Marmarisli yangınzedeler yeni evlerine kavuşuyor #1

    "O süreçten sonra devletimiz yanımızda oldu"

    Aykutalp, "Devletimiz tüm kurumlarıyla bu süreci çok sıkı takip etti, bizi hiç yalnız bırakmadı. Onlara çok teşekkür ediyorum. Yaşadığımız yangın felaketi çok tehlikeli ve kötüydü. O süreçten sonra gerçekten devletimiz yanımızda oldu, her türlü yardımı yaptı. Burada çalışanlar çok iyi niyetle güzel işler çıkardı." dedi.

    Marmarisli yangınzedeler yeni evlerine kavuşuyor #2

    "Benim beklentilerime fazlasıyla cevap verdiler"

    Aykutalp, yeni evlerin işçiliğinin de mükemmel olduğunu söyleyerek, "Kendi imkanlarımızla bu evleri yaptıramazdık. Devletimizden Allah razı olsun, yaptı. Benim beklentilerime fazlasıyla cevap verdiler. Devleti temsil eden kurumların çalışanları, iş yapan firmalar zorlu doğa şartlarında inanılmaz mücadele ettiler" ifadelerini kullandı.

    Marmarisli yangınzedeler yeni evlerine kavuşuyor #3

    Bakan Kurum' çay ikram etmek istiyor

    Aykutalp, 10 gün içinde yeni evlerinde yaşamaya başlayacaklarını dile getirerek, yeni evinin balkonunu çok sevdiğini, Bakan Kurum'a balkonda çay ikram ederek teşekkür etmek isteğini ifade etti.

    "Daha iyisini yaptılar"

    Yeni evine taşınmaya hazırlanan 75 yaşındaki Mustafa Yücel ise yuvalarının güzel olduğunu belirterek, "Yanan evlerimizin yerine daha iyisini yaptılar, mutluyuz. Evlerimize birkaç güne yerleşeceğiz." diye konuştu.

    Marmarisli yangınzedeler yeni evlerine kavuşuyor #4

    "Yeni evimizin tamamlanması bizi mutlu etti"

    AA'nın aktarımına göre; Devlet yetkililerine teşekkür eden 55 yaşındaki Osman Mısır, "Yaşadığımız yangın sonrasında yeni evimizin tamamlanması bizi mutlu etti. Bir daha böyle büyük acılar yaşanmasın." ifadelerini kullandı.

    Marmarisli yangınzedeler yeni evlerine kavuşuyor #5

    Marmarisli yangınzedeler yeni evlerine kavuşuyor #6


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