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- Marmaris’te bulunan Şahan Gökbakar, yardım istiyor
Marmaris’te bulunan Şahan Gökbakar, yardım istiyor
- Haber Merkezi
- 01.08.2021 - 16:31
Türkiye’nin en gözde tatil beldeleri, cayır cayır yanıyor…
Muğla’nın Marmaris ilçesinde 3 gün önce başlayan orman yangınları için ekipler canla başla mücadele ederken, ünlü bir ismin yaptığı çağrı binlerce kişiye ulaşıyor.
Marmaris’te yazlığı bulunan oyuncu Şahan Gökbakar, yangınların çıktığı ilk günden bu yana bölgeden ayrılmadı, ekiplere destek verdi.
Direkt konum bildirerek ekiplere yangına hızlı müdahale edilmesine vesile olan oyuncu, yaptığı canlı yayınlarla yardım istiyor.
YANGINI KONUMLA BİLDİRİYOR
Sadece evinin bulunduğu bölgede kalmayan Gökbakar, ulaşabildiği noktalardan konum atıyor.
Bu şekilde yardım çığlıklarına cevap bulabilen oyuncu, bununla da yetinmeyip, İstanbul'dan su topları getirtiyor, dağıttırıyor.
Gökbakar’ın yardımları sosyal medyada büyük takdir topluyor.