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    Marmaris'te hareketlilik başladı

    Sıcak havayı fırsat bilen tatilciler, soluğu denizde aldı. Marmaris Körfezi'nde yatlar ve tekneler demir attı.
    • AA
    • 12.08.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 12.08.2021 - 15:46
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    Marmaris'te hareketlilik başladı

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan orman yangını, ekiplerin yoğun çabasının ardından kontrol altına alındı.

    Alevlerin söndürülmesiyle birlikte turistlerin gözde mekanlarından olan ilçede plajlar ve denizde hareketlilik başladı.

    YATLAR VE TEKNELER DEMİR ATTI

    Armutalan Mahallesi'nde başlayıp İçmeler, Turunç, Osmaniye, Orhaniye, Turgut, Bayır ve Hisarönü mahallelerinde 9 gün sonra kontrol altına alınan yangın sonrası Marmaris Körfezi'nde ve koylarda yatların ve teknelerin demir attıkları görüldü.

    DENİZ SUYU SICAKLIĞI 27 DERECE

    Hava sıcaklığının 39, deniz suyu sıcaklığının ise 27 derece ölçüldüğü ilçede vatandaşlar ve tatilciler; Uzunyalı, İçmeler, Marmaris Belediyesi Halk Plajı ve İçmeler Halk Plajı'nda güneşlenip, denize girdi.

    Marmaris Körfezi'nde plajlar ve denizde hareketlilik başladı ViDEO

    SU SPORLARINA YOĞUN İLGİ

    Marmaris'i çevreleyen körfezde adrenalin tutkunları, su sporları istasyonlarında jet ski, flyboard ve deniz paraşütüne binmeyi tercih etti.

    Yerli ve yabancı birçok turistin özellikle su sporları tercih ettiği, yatların alargada beklediği körfezde, yangın süresince helikopterlerin su alması için bir süre deniz trafiği kapatılmıştı.

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