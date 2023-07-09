Marmaris’te iki ayrı noktada orman yangını başladı Marmaris ilçesi Datça yolu üzerinde ve Yeşilbelde mevkisinde başlayan orman yangınlarına müdahale ediliyor.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin Yaz aylarının gelmesiyle birlikte, orman yangınlarında da artış yaşanmaya başladı. Orman yangınları nedeniyle canı çok yanan ülkemiz, bu yazı tek bir fidan dahi kaybetmeden geçirmek istiyor. Ancak bazı bölgelerde çıkan yangınlar, yürekleri ağza getiriyor. Muğla'nın Marmaris ilçesi Datça yolu üzerine ve Yeşilbelde mevkisinde çıkan orman yangını da görenleri korkuttu. Ekipler hızla müdahaleye başladı Marmaris-Datça karayolu Asparan mevkisinde ve Yeşilbelde mevkisinde iki ayrı noktada orman yangını başladı. Aynı anda iki ayrı noktada başlayan orman yangınına karadan ve havadan ekiplerin müdahalesi başladı. Helikopterler sorti yapıyor Muğla Orman Bölge Müdürlüğü bünyesinde görev yapan helikopterler bölgeye sevk edilirken, bölgede bulunan helikopter yanan sahaya sorti yapmaya başladı. Karadan da ekiplerin müdahalesi devam ediyor.