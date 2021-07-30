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    Marmaris'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde devam eden orman yangınına, havadan ve karadan müdahaleler devam ediyor.
    • AA
    • 30.07.2021 - 16:50
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 17:10
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    Marmaris'te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor

    Türkiye'nin tatil yörelerini kapsayan kıyılarında yaşanan ve ormanları hedef alan yangınların denetim altına alınması için çabalar sürüyor.

    Muğla'nın Marmaris ilçesinden gelen son bilgi ve fotoğraflara göre yangının devam ettiği ve devam eden orman yangınına, havadan ve karadan müdahale edildiği gözleniyor.

    ÇABALAR YANGININ  ARMUTALAN'A YAKLAŞMAMASI İÇİN

    Ekipler, yangın söndürme uçakları ve helikopterlerinin de desteğiyle yangının Marmaris'in Armutalan Mahallesi'ne yaklaşmaması için emek harcıyor.

    Marmaris te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor #1

    Marmaris te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor #2

    Marmaris te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor #3

    Marmaris te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor #4

    Marmaris te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor #5

    Marmaris te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor #6

    Marmaris te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor #7

    Marmaris te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor #8

    Marmaris te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor #9

    Marmaris te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor #10

    Marmaris te orman yangınına havadan ve karadan müdahale sürüyor #11

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