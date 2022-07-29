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    Marmaris’te orman yangınının çıkış sebebi belli oldu

    Muğla’nın Marmaris ilçesindeki orman yangınının kopan ağaç dalının elektrik tellerinin birbirine temas ettirmesi sonucu oluşan kıvılcımlar dolayısıyla çıktığı belirlendi.
    • 29.07.2022 - 20:55
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    Marmaris’te orman yangınının çıkış sebebi belli oldu

    Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi’nde yerleşim birimlerine yakın bölgede saat 15.30 sıralarında orman yangını çıktı.

    İçmeler-Turunç yolu üzerinde yerleşim birimlerine çok yakın bölgede başlayan yangının çıkışından hemen sonra olay yerine hava ve kara araçları sevk edildi.

    Şiddetli rüzgarın da etkisiyle hızla büyüyen yangına ilk etapta 7 helikopter ve 5 uçak havadan müdahale etti.

    İtfaiye ekipleri sevkedildi

    Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı uçak, helikopter ve arazözlerin yanı sıra belediye ve itfaiye ekipleri de yönlendirildi.

    Sahil Güvenlik unsurları tarafından hava araçlarının su aldığı bölge deniz trafiğine kapatılırken, bölgedeki tekne trafiği kontrol altına alındı.

    Yangın kontrol altına alındı

    Havadan ve karadan yoğun müdahale sonucu orman yangını kontrol altına alırken, soğutma çalışmaları başlatıldı.

    Kırılan dal yangın çıkarttı

    Yangınının çıkış nedeninin belirlenebilmesi için çalışma başlatan ekipler, görgü tanıklarının verdiği bilgilerden yola çıkarak alevlerin çıkış noktasını tespit etti.

    İlk belirlemelere göre, bölgedeki bir ağacın kırılan dalının elektrik tellerinin üzerine düştüğü ve tellerin birbirine temas etmesi sonucu çıkan kıvılcımlar dolayısıyla yangının çıktığı bilgisine ulaşıldı.

    İHA'nın haberine göre, olayla ilgili soruşturma sürüyor.

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