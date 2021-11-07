Marmaris'te 'pastırma yazı' keyfi

Pastırma yazı sıcaklıklarını fırsat bilen Marmarisliler plajlara akın etti.

Muğla Marmaris'te hava sıcaklıkları mevsim normallerinin üzerinde seyrediyor.

İlçedeki termometreler 33 dereceyi gösteriyor.

Deniz suyu sıcaklığının 16, nemin yüzde 55 olduğu ilçede yaşayanlar, güneşin tadını çıkarıyor.

SAHİLLER DOLDU

Atatürk Caddesi'nden Siteler Mahallesi'ne kadar uzanan 8 kilometrelik sahil yolu, yazlık kıyafetlerle yürüyüş yapanlar ile bisiklet sürenlerin akınına uğruyor.

KASIM AYINDA DENİZ KEYFİ

Kasım ayında deniz girenler objektiflere takılıyor. Bazıları şezlonglarına uzanarak bronzlaşmaya çalışırken bazıları da kitap okuyup, dinlenmeyi tercih ediyor.

Yaz aylarını aratmayan kalabalıklara sahne olan sahil yolları ve plajlarda renkli görüntüler oluşuyor. Heyecan arayanlar ise plajda kiraladıkları jet-ski ve sürat motoruyla keyifli anlar yaşıyor.

"PASTIRMA YAZI BAŞLADI"

Köpeği ile denize giren Rukiye Hadsen, "Pastırma yazı keyfini denize girerek yaşıyorum. Anın keyfini çıkarıp dinleniyorum." dedi.

Arkadaşlarıyla denize giren Zeynep Ferahköse de "Güneşli ve çok güzel bir hava olduğu için fırsatı değerlendirmek istedim. Kış mevsimini yaşayan insanların yerine de denize girip güneşleniyorum." diye konuştu.

"GÜNEŞİ GÖRÜNCE SAHİLE İNDİK"

Havanın sıcak, denizin ise harika olduğunu söyleyen Çetin Ulaç ise kasım ayı da olsa havanın yazdan bir farkı olmadığını belirtti.

Elvan Turkazcan da "Çok sıcak. 21 senedir Marmaris'te yaşıyorum, güneşi görünce sahile gelip denizi izleyerek dinleniyorum" ifadelerini kullandı.

BİR HAFTALIK HAVA DURUMU

Marmaris Meteoroloji Müdürlüğü yetkililerinden alınan bilgiye göre, Marmaris'te bir hafta boyunca yağışın olmayacağı, gündüz hava sıcaklığının 29 ile 33 derece, gün batımı sonrası 15 ila 20 derece olacağı, pastırma yazı olarak adlandırılan sıcaklıklar ile birlikte ilçenin yüksek nem ile birlikte sıcak ve hafif esintili geçeceği belirtildi.