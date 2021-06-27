Marmaris’te peş peşe yangınlar: 1 şehit

Marmaris’te iki ayrı noktada orman yangını çıktı. Yangınlara havadan ve karadan müdahale ediliyor. Orman Genel Müdürlüğü, yangında 1 personelin şehit olduğunu açıkladı.

Muğla’nın Marmaris ilçesi İçmeler Mahallesi'ndeki ormanlık alanda, henüz belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.

Saat 10.30'da çıkan yangına 10.40'ta ekipler müdahale etmeye başladı.

Alevler kısa sürede yayıldı. Yoğun duman ilçe merkezine kadar ulaştı.

YERLEŞİM ALANLARINDA ÖNLEM ALINDI

Yangına 6 helikopter, 4 ilk müdahale aracı, 1 dozer ve 35 arazöz ile müdahale ediliyor.

Sarp arazi, ekiplerin müdahalesini güçleştirirken; ekipler yangın bölgesine yakın yol ve yerleşim alanlarında da önlem aldı.

1 PERSONEL ŞEHİT OLDU

Orman Genel Müdürlüğü, sosyal medya hesabından İçmeler'de devam eden orman yangınında bir personelin şehit olduğunu açıkladı.

Açıklamada, "Yaşadığımız acının tarifi yok. Allah'tan rahmet, sevenlerine baş sağlığı diliyoruz. Ateş bir daha sana dokunamaz artık. Cennet olsun mekanın." denildi.

Marmaris'te orman yangını VİDEO

İKİNCİ YANGIN

İçmeler Mahallesi'ndeki yangına müdahale sürerken yakınlardaki Turunç Mahallesi'nden de orman yangını ihbarı geldi.

Ormanlık alandaki yangını söndürme çalışmaları devam ediyor.