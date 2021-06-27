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    Marmaris'te şehit olan orman görevlisinin arkadaşları gözyaşı döktü

    Marmaris'te şehit olan orman görevlisinin arkadaşları gözyaşı döktü

    Sabah saatlerinde Marmaris’in İçmeler Mahallesi’nde çıkan yangında şehit olan orman görevlisi, mesai arkadaşları tarafından bölgeden çıkarıldı. Arkadaşları şehidin ardından gözyaşlarına boğuldu.
    • DHA
    • 27.06.2021 - 15:04
    • Güncelleme : 27.06.2021 - 15:11
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    Muğla’nın Marmaris ilçesinde meydana gelen orman yangını, yürekleri dağladı.

    Uzun uğraşlar sonucu söndürülen yangında Marmaris Orman İşletme Şefliği’nde çalışan Görkem Hasdemir, şehit oldu.

    32 yaşındaki Görkem Hasdemir'in yangına karadan ilk müdahale eden ekipte olduğu ve alevlerin arasında kaldığı bildirildi.

    MESAİ ARKADAŞLARI GÖZYAŞLARINI TUTAMADI

    Evli ve 1 çocuk babası Hasdemir'in cenazesi, arkadaşları tarafından ormanlık bölgeden indirilip cenaze aracıyla Muğla Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

    Hasdemir'in çalışma arkadaşları, cenazenin gönderilişi sırasında büyük üzüntü yaşadı.

    Ayakta durmakta zorlanan orman görevlileri, gözyaşlarına boğuldu.

    Marmaris'te şehit olan orman görevlisinin arkadaşları gözyaşı döktü VİDEO

    Marmaris te şehit olan orman görevlisinin arkadaşları gözyaşı döktü #1

    Marmaris te şehit olan orman görevlisinin arkadaşları gözyaşı döktü #2

    Marmaris te şehit olan orman görevlisinin arkadaşları gözyaşı döktü #3

    Marmaris te şehit olan orman görevlisinin arkadaşları gözyaşı döktü #4

    Marmaris te şehit olan orman görevlisinin arkadaşları gözyaşı döktü #5

    Marmaris te şehit olan orman görevlisinin arkadaşları gözyaşı döktü #6

    Marmaris te şehit olan orman görevlisinin arkadaşları gözyaşı döktü #7

    Marmaris te şehit olan orman görevlisinin arkadaşları gözyaşı döktü #8

    Marmaris te şehit olan orman görevlisinin arkadaşları gözyaşı döktü #9

    Marmaris te şehit olan orman görevlisinin arkadaşları gözyaşı döktü #10

    Marmaris te şehit olan orman görevlisinin arkadaşları gözyaşı döktü #11

    Marmaris te şehit olan orman görevlisinin arkadaşları gözyaşı döktü #12

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