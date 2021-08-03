Alevlere müdahale etmek üzere aldığı suyla birlikte havalanan uçağın yol açtığı gürültüye tatilcinin tepkisi sosyal medyada gündem oldu.

Muğla'nın Marmaris ilçesindeki orman yangını, yerleşim yerlerine kadar ulaştı.

Armutalan Mahallesi'ndeki ormanlık alanda çıkan ve rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılan yangın, Mezargediği mevkisindeki evlere sıçradı.

UÇAKTAN RAHATSIZ OLDU

Bölgedeki evler boşaltılırken, vatandaşlar dikkatli olmaları yönünde uyarıldı.

Alevlere müdahale için havadan ve karadan çalışmalar tüm hızıyla sürdürülüyor. Helikopterlerin yanı sıra denizden su alan uçaklar da yangının büyümesini önlemek için çaba sarfediyor.

TEPKİ ÇEKEN SÖZLER: ÇOCUK KORKTU GERİ ZEKALI HERİF

Denizden su alan uçaklardan biri, Marmaris yanarken teknesinde tatil yapan vatandaşın kamerasına yansıdı. Hızla gelen uçak, suyu aldıktan sonra tekrar havalandı. O sırada teknedeki bir çocuğun ağladığı görüldü.

Alevleri söndürme çabalarını ve yapılan onca anonsu umursamayarak tatilini sürdüren söz konusu kişi, ortaya çıkan gürültünün çocuğunu korkuttuğu gerekçesiyle uçağın pilotu için "Çocuk korktu geri zekalı herif" ifadesini kullandı.

Marmaris'te su alan uçağa tepki gösteren tatilci ViDEO

"ORMANLAR YANARKEN..."

Sosyal medyada paylaşılan görüntülerle ilgili vatandaşlar, tatilcinin tavrına tepki gösterdi.

"Tatil yaptığı bölgede ormanlar yanarken pişkin pişkin tatiline devam eden bir aileden ne bekliyorsunuz ki? Uyarılara rağmen teknelerinden, yatlarından yangın izliyorlar. Bu uçaklar, helikopterler suyu nereden alacak." şeklinde yorumlar yapıldı.