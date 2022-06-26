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    Marmaris'te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi

    Marmaris'te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi

    4 bin 500 hektarlık ormanlık alanın yangınla yok olduğu Marmaris'te soğurma çalışmaları devam ediyor.
    • 26.06.2022 - 12:33
    • Güncelleme : 26.06.2022 - 14:40
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    Türkiye geçen yıl gibi bu yaz da orman yangını ile sarsıldı.

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan orman yangını rüzgarın da etkisi ile kilometrelerce karelik bir alana yayıldı.

    Onlarca hava aracının yüzlerce ssat uçuşu, yüzlerce kara aracı ve binlerce resmi ve gönüllü kahramanın katıldığı 5 günlük özverili bir çalışma ile yangın dün kontrol altıla alındı.

    Yangının hemen ardından başlatılan çalışmalarla olayın faili de belirlendi.

    Bir aile içi tartışmanın sonucunda yangını başlatan Sacit Ayhan da tutuklanarak cezaevine gönderildi.

    Soğutma çalışmaları sürüyor

    AA'nın haberine göre dün kontrol altına alınmasının ardından ekipler bölgede soğutma çalışmalarına devam ediyor.

    Yangında zarar gören 4 bin 500 hektarlık ormanlık alan ve yapılan soğutma çalışmaları dron ile havadan görüntülendi.

    Görüntülere, yangının başlangıç noktasından itibaren ormanlık alanda büyük bir tahribat yaşandığı yansıdı.

    İşte o iç sızlatan kareler:

    Marmaris te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi #1

    Marmaris te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi #2

    Marmaris te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi #3

    Marmaris te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi #4

    Marmaris te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi #5

    Marmaris te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi #6

    Marmaris te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi #7

    Marmaris te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi #8

    Marmaris te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi #9

    Marmaris te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi #10

    Marmaris te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi #11

    Marmaris te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi #12

    Marmaris te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi #13

    Marmaris te süren soğutma çalışmaları havadan görüntülendi #14


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