Haber Merkezi

Marmaris’e her yıl tatil için gelen İspanyol turist, bu yıl yaşadığı olumsuz deneyimler nedeniyle sosyal medyada bir video paylaştı.

İspanyol turist yaptığı paylaşımla, Türkiye’ye ve özellikle Marmaris’e rezervasyon yaptırmayı düşünen turistleri uyardı.

"MUTLU DEĞİLLER, SANA KENDİNİ KÖTÜ HİSSETTİRİYORLAR"

Geçen yıla kıyasla hem hizmet kalitesinde büyük bir düşüş yaşandığını hem de fiyatların fahiş seviyelere ulaştığını belirten turist şunları söyledi:

“Bu yıl Türkiye’de Marmaris’e rezervasyon yapan herkes dikkat etmeli. Geçen yıl da Marmaris’teydim ve orada bulunan herkes aynı şeyi söylüyor. Oraya gidersen insanlar seni asla rahat bırakmıyor. Seni taciz ediyor. Şimdiye kadar bulunduğum her yerden daha fazla. Bir şeye bakmak için dükkana giriyorsunuz ama mutlu değiller, sana kendini kötü hissettiriyorlar.”

"DÜRÜST OLMAK GEREKİRSE MARMARİS’E GİDİLMEZ"