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    Marmaris'te vatandaşların hortum eziyeti

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde vatandaşlar belediyenin ihmali nedeniyle hortumla duş aldı. Tatilciler yaşanan bu durma isyan etti.
    • Haber Merkezi
    • 13.07.2022 - 18:41
    • Güncelleme : 13.07.2022 - 18:48
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    Marmaris'te vatandaşların hortum eziyeti

    Kurban Bayramı'nın 9 güne çıkmasıyla birlikte vatandaşlar tatil bölgelerine   akın etti.

    Kalabalığın yoğun olduğu sahil kentlerinden birisi de Muğla'nın Marmaris ilçesiydi.

    Beklenmeyen tablo ile karşılaştılar

    Belediyeye ait halk plajında vakit geçiren vatandaşlar, sahilden ayrılırken duş almak için alana yöneldiklerinde beklenmedik bir durumla karşılaştı.

    Hortumla duş aldılar

    CHP’li Marmaris Belediyesi tarafından düzenlenmesi gereken duş bölümleri, onlarca tatilciyi mağdur etti. Vatandaşlar hortumla duş almak zorunda kaldı.

    Vatandaşlar tepki gösterdi

    Tatillerini geçirmek için Marmaris’i tercih edenler yaşanan bu duruma isyan etti.

    Vatandaşlar belediyenin ihmalkarlığına tepki gösterdi.

    Marmaris te vatandaşların hortum eziyeti #1

    Marmaris te vatandaşların hortum eziyeti #2

    Marmaris te vatandaşların hortum eziyeti #3

    Marmaris te vatandaşların hortum eziyeti #4

    Marmaris te vatandaşların hortum eziyeti #5


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