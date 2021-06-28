Marmaris'te yanan ormanlık alanın son hali

Art arda çıkan yangınların ardından bir personelin söndürme çalışmaları sırasında şehit olduğu Marmaris'teki alanın son hali, Ensonhaber Whatsapp ihbar hattıyla paylaşıldı.

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı İçmeler Mahallesi'nde, dün saat 10.30 sıralarında orman yangını çıktı.

Tatil bölgesinde çıkan yangına 10.40'tan itibaren 10 helikopter, 7 ilk müdahale aracı, 78 arazöz, 6 dozer ve çok sayıda yangın işçisi müdahale etti.

Müdahale çalışmaları sırasında 1 personel şehit olurken, motorlu bir polis de hafif yaralandı.

BÖLGENİN SON HALİ GÖRÜNTÜLENDİ

İlçe merkezine kadar dumanların ulaştığı Marmaris yangınının ardından Ensonhaber WhatsApp ihbar hattına, bölgenin bugünkü son haline dair yeni görüntüler geldi.

ALAN KÜLE DÖNDÜ

Dün alevlerin hızla büyüyerek büyük bir alanı esir almasının ardından, bölgedeki ormanlık alanın küle döndüğü görüldü.

Marmaris'te orman yangını VİDEO ARŞİV

BAKAN, AĞAÇLANDIRMA YAPILACAĞINI DUYURDU

Dün konuya ilişkin açıklama yapan Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, şu ifadeleri kullanmıştı:

"Her yangında olduğu gibi bu yangında da çeşitli spekülasyonlar, sadece iktidar karşıtlığı için birtakım söylemler dile getiriliyor. Sosyal medyadan, Twitter'dan ve diğer taraflardan olsun 'Buraya otel yapılacak' gibi söylemler var. Bunları söyleyenlerin hepsini bir şehidimizin olduğu bugün Allah'a havale ediyorum. Allah onları bildiği gibi yapsın.

İlk fırsatta biz buralara tekrar dikim yapacağız. Anayasanın 169'uncu maddesi zaten orman alanlarının küçültülemeyeceğini söylüyor. Bu konuda vatandaşlarımızın hiçbir şekilde endişesi olmasın. Orman teşkilatımız her zaman olduğu gibi bugün de yarın da bir ağaç daha az yansın diye kendilerini ve vücutlarını siper etmeye devam edecekler. Arkadaşlarımıza teşekkür ediyor, teşkilatımıza başsağlığı diliyorum."