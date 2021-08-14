Marmaris'te yangından etkilenen hayvanlar bakımevine alındı

Marmaris Belediyesi, yangından etkilenen hayvanları bakımevinde topladı.

Marmaris'te yangınlarla mücadele kapsamında söndürme çalışmaları son sürat devam ediyor.

Alevlerden etkilenen insanlar dışında bölgedeki hayvanlar da belediyenin koordinasyonu eşliğinde tahliye edildi.

HAYVANLAR BAKIMEVİNE ALINDI

Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede 9 gün süren yangın boyunca resmi görevliler ve gönüllülerce yangın bölgelerinden veya tahliye edilen mahallelerden kurtarılan hayvanlara bakımevinin ev sahipliği yaptığı belirtildi.

347 HAYVAN KORUNUYOR

Bakımevinde kedi, köpek, koyun, inek, tavuk, kaz gibi sahipli hayvanların yanı sıra kaplumbağa, domuz, eşek, şahin gibi yabani hayvanların ve sokak hayvanlarının da olduğu 347 hayvanın yer aldığı bildirildi.

SAHİPLENDİRİLEN HAYVANLAR DA OLDU

Bakımevinde, hayvanların bakım ve tedavilerinin gerçekleştirildiği, çipleri bulunan evcil hayvanların sahiplerine, domuz, kaplumbağa, şahin gibi yabani hayvanların ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

Yangında bulunan, ancak sahibi ortaya çıkmayan kedi ve köpeklerin de sahiplendirildiği kaydedilen açıklamada, yangında köpeğini kaybeden bir ailenin yeni bir yavruyu, İstanbullu bir itfaiyecinin ise yangından kurtarılan bir kedi yavrusunu sahiplendiği bildirildi.