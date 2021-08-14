Euro
10.0524
-0.11%
Dolar
8.5171
-0.28%
Altın
487.11
1.2%
Borsa
1.448
0.22%
Bitcoin
397.104
0.03%
EXEN Coin
26.00
0.89%
28ºC
İstanbul
Çoğunlukla güneşli 28 C

    Marmaris'te yangından etkilenen hayvanlar bakımevine alındı

    Marmaris Belediyesi, yangından etkilenen hayvanları bakımevinde topladı.
    • AA
    • 14.08.2021 - 00:36
    Telegram ile paylaş Google News'de takip et
    Marmaris'te yangından etkilenen hayvanlar bakımevine alındı

    Marmaris'te yangınlarla mücadele kapsamında söndürme çalışmaları son sürat devam ediyor.

    Alevlerden etkilenen insanlar dışında bölgedeki hayvanlar da belediyenin koordinasyonu eşliğinde tahliye edildi.

    Marmaris te yangından etkilenen hayvanlar bakımevine alındı #1

    HAYVANLAR BAKIMEVİNE ALINDI

    Belediyeden yapılan açıklamada, ilçede 9 gün süren yangın boyunca resmi görevliler ve gönüllülerce yangın bölgelerinden veya tahliye edilen mahallelerden kurtarılan hayvanlara bakımevinin ev sahipliği yaptığı belirtildi.

    Marmaris te yangından etkilenen hayvanlar bakımevine alındı #2

    347 HAYVAN KORUNUYOR

    Bakımevinde kedi, köpek, koyun, inek, tavuk, kaz gibi sahipli hayvanların yanı sıra kaplumbağa, domuz, eşek, şahin gibi yabani hayvanların ve sokak hayvanlarının da olduğu 347 hayvanın yer aldığı bildirildi.

    Marmaris te yangından etkilenen hayvanlar bakımevine alındı #3

    SAHİPLENDİRİLEN HAYVANLAR DA OLDU

    Bakımevinde, hayvanların bakım ve tedavilerinin gerçekleştirildiği, çipleri bulunan evcil hayvanların sahiplerine, domuz, kaplumbağa, şahin gibi yabani hayvanların ise Doğa Koruma ve Milli Parklar Müdürlüğü yetkililerine teslim edildiği belirtildi.

    Yangında bulunan, ancak sahibi ortaya çıkmayan kedi ve köpeklerin de sahiplendirildiği kaydedilen açıklamada, yangında köpeğini kaybeden bir ailenin yeni bir yavruyu, İstanbullu bir itfaiyecinin ise yangından kurtarılan bir kedi yavrusunu sahiplendiği bildirildi.

    Marmaris te yangından etkilenen hayvanlar bakımevine alındı #4

    İlginizi Çekebilir

    Görüş Bildir