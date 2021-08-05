Aydın'dan gelerek Turgutköy'de yangını söndüren ekipleri köy halkı alkışlarla karşılayarak sevgi gösterisinde bulundu.

Türkiye'nin yangın felaketiyle mücadelesi devem ediyor.

28 Temmuz itibarıyla, başta Akdeniz ve Ege kıyılarında olmak üzere yurdun birçok noktasında çıkan yangınlarla insanüstü bir çaba ile savaşılıyor.

Gönüllülerin de destek verdiği itfaiye ve güvenlik ekiplerinin üstün çabasıyla yangınlar büyük ölçüde kontrol altına alındı.

Devam eden yangınlara ise havadan ve karadan müdahaleler sürüyor.

Marmaris'te yangını söndüren itfaiye ekipleri alkışlarla karşılandı VİDEO

EKİPLER YANGINI KONTROL ALTINA ALDI

Yangınlardan en çok etkilenen Muğla'da da Marmaris ilçesine bağlı Turgutköy'de çıkan yangın gün içinde kontrol altına alındı.

Yangına, Aydın'dan gelen itfaiye ekipleri müdahale etti.

ALKIŞLARLA KARŞILADILAR

Yangını söndüren ekiplerin araziden geri dönüşünde ise Turgutköy'e girdikleri anda renkli görüntüler ortaya çıktı.

Köy halkı, yangınla savaşan ekipleri alkışlarla karşılayarak bağırlarına bastı.

O anlar kameralara yansıdı.