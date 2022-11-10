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- Marmaris'te yelkenciler Mustafa Kemal Atatürk'ü deniz üstünde andı
Marmaris'te yelkenciler Mustafa Kemal Atatürk'ü deniz üstünde andı
Türkiye'nin her noktasında Mustafa Kemal Atatürk anısına törenler düzenlenirken, yelkenciler de deniz üstünde Ata'ya saygı duruşunda bulundu.
- 10.11.2022 - 17:08
- Güncelleme : 10.11.2022 - 17:41
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, vefatının 84'üncü yılında özlemle anıldı.
Tüm kentlerde 09.05'te hayat durarak sirenler çaldı.
Türkiye'nin her noktasında anma törenleriyle saygı ve özlemle etkinlikler düzenlendi.
Kentlerden farklı manzaralar gelirken Marmaris'ten deniz üzerinden görüntüler geldi.
Yelkenciler deniz üstünde andı
Genç yelkenciler, ebediyete intikalinin 84. yılında Büyük Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü deniz üstünde saygı ve özlemle andı.
Marmaris'te devam eden TYF Yelken Ligi Optimist 1. Ayak Yarışları’na katılan sporcular, deniz üstünde saygı duruşunda bulundu.