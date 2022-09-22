Marmaris'teki orman yangını, 19 saat sonra kontrol altında

Kızılçam ağaçları ile dolu olan Yalancıboğaz mevkisinde çıkan yangın, karadan ve havadan verilen mücadele ile 07.30 sıralarında kontrol altına alındı.

Güney kıyılarında sık sık yaşanan orman yangınlarına bir yenisi daha eklendi…

Muğla’nın Marmaris ilçesindeki Yalancıboğaz mevkisinde dün saat 12.30 sıralarında kızılçam ağaçları ile çevrili olan orman, alevlere teslim oldu.

Alevler rüzgarın da etkisi ile kısa sürede geniş bir alana yayıldı. İhbar üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, canla başla söndürme çalışması yürüttü.

Alevlere müdahale eden araçlar

Yangına Muğla Orman Bölge Müdürlüğü’ne ait 13 helikopter, 8 uçak ile havadan, 20 arazöz ve 200 orman işçisiyle karadan müdahale edilirken; Antalya, Ankara, Adana, Aydın, Çanakkale, Denizli, Mersin ve İzmir’den takviyelerle birlikte uçak 14’e, helikopter 34’e, arazöz 83’e orman işçisi sayısı 714’e yükseldi.

Öte yandan çalışmalarda yer alan 10 helikopter ile bir İHA’nın Milli Savunma Bakanlığı’na (MSB) ait olduğu öğrenildi.

Denizde koridor oluşturuldu

Hava araçlarının su almasını kolaylaştırmak için Sahil Güvenlik ekipleri de devredeydi. Sahil Güvenlik ekipleri tarafından denizde koridor oluşturuldu.

1 orman işçisi, hastaneye kaldırıldı

Gece boyunca karadan sürdürülen çalışmalara günün ağarması ile birlikte helikopter ve uçaklar da katıldı. Öte yandan, alevlere müdahale eden işçilerden birisi dumandan etkilendi. Orman işçisi ambulansla hastaneye kaldırıldı.

19 saat sonra kontrol altına alınabildi

Bölgeden beklenen haber, bugün saat 07.30 sıralarında geldi. Muğla Valisi Orhan Tavlı, yangının 19 saatin sonunda kontrol altına alındığını duyurdu.

Vali Tavlı, “Marmariste meydana gelen orman yangınını kontrol altına alabilmek için tüm ekiplerimiz canla başla mücadele etti. Ormanın kahramanları son alev sönene kadar yeşil vatanı korumak için gece gündüz demeden mücadele etti. Yangın kontrol altına alındı.” ifadelerini kullandı.

1 kişi gözaltına alınmıştı

Dün orman yangınına sebebiyet verdiği iddia edilen ve bölgede arıcılık yaptığı belirlenen M.Y. (85) gözaltına alınmıştı.