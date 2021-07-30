Marmaris’teki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı

Marmaris'te dün öğle saatlerinde çıkan yangına müdahale gece boyunca devam etti. Ekipler yangını söndürmek için büyük bir çaba gösterirken, sabahın ilk ışıkları ile havadan müdahaleye devam edildi.

Muğla’nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi'nde, dün öğlen saatlerinde yangın çıktı. Aniden başlayan ve etkisini artıran yangına, havadan ve karadan müdahale edildi.

Bölgedeki yangında söndürme çalışmalarına destek veren ve itfaiye ekiplerine su taıyan 25 yaşındaki Şahin Akdemir ise dumandan etkilenerek, hayatını kaybetti.

HAVADAN MÜDAHALE BAŞLADI

Dün havanın kararması ile birlikte havadan müdahaleye ara verilirken, ekipler gece boyunca söndürme çalışmalarına karadan devam etti. Bugün sabahın ilk ışıkları ile beraber havadan müdahale tekrar başladı.

Marmaris’teki orman yangını devam ediyor ViDEO

8 HELİKOPTER VE 1 UÇAK İLE MÜDAHALE EDİLİYOR

Armutalan ve İçmeler‘de etkili olan yangın gece boyunca devam ederek, Osmaniye, Bayır, Turgut, Çiftlik ve Turunç Mahalleri’ndeki ormanlık alanlara sıçradı.

8 helikopter 1 uçak ile havadan, 50 arazöz ile 25 su tankeri ile karadan ekiplerin söndürme çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.