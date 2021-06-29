5 yıldızlı otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülen Marmaris'teki orman yangınının, Tarım ve Orman Bakanlığınca İHA ile 57 kilometre uzaklıktan tespit edildiği ortaya çıktı.

Muğla’nın Marmaris ilçesinde kızılçam ağaçlarıyla kaplı ormanlık alanda enerji nakil hatlarından yayılan kıvılcım sonucu çıktığı tahmin edilen, yerleşim yerleri ile otelleri tehdit eden yangın, 8 saat sonra söndürüldü.

Geçici orman işçisi Görkem Hasdemir'in (32) şehit olduğu yangında, 150 futbol sahası büyüklüğündeki 110 hektar alan zarar gördü.

Helikopterlerin 320 sorti yaptığı yangında alevlerin, 5 yıldızlı otelin LPG tankına 50 metre kala söndürülmesiyle facianın önlendiği belirlendi.

10 DAKİKADA MÜDAHALE

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, Orman Genel Müdürlüğü'nde bulunan Yangın Yönetim Merkezi'nde yangına ilişkin çalışmaları takip ederek, alevlerin saat 10.30 sıralarında tespit edildiğini, saat 10.40'ta ilk müdahalenin yapıldığını açıkladı.

Yangının, bakanlığın orman yangınlarına karşı kullandığı, ısıya duyarlı İHA ile 57 kilometre uzaklıktan tespit edildiği ortaya çıktı.

Marmaris'teki orman yangınını İHA tespit etti ViDEO

İHA YAKLAŞTIKÇA GÖRÜNTÜ NETLEŞTİ

Yerleşim yerlerine yakın bölgede duman çıkmaya başladığı anda, insansız hava aracının kaydettiği görüntüye göre, önce ısı yüksekliğini 57 kilometre uzaklıktan tespit eden İHA, alana yaklaşarak kaydettiği görüntüleri canlı olarak Ankara'daki yangın kontrol merkezi ile bölgedeki diğer yangın merkezlerine iletti.

İHA'nın yangını ilk tespit ettiğinde kaydettiği görüntüler, nokta şeklindeyken, alana yaklaştıkça yangının boyutuna ilişkin görüntünün netleştiği görüldü.

İHA'nın ilk tespitinden itibaren bölgedeki ekiplerin alana sevk edilmesiyle yangına 10 dakika gibi kısa sürede müdahale edildiği ve otelin LPG tankı dahil daha geniş alanları etkileyebilecek alevlerin söndürüldüğü öğrenildi.

BU YIL 3 İHA DAHA EKLENDİ

Öte yandan Tarım ve Orman Bakanlığı, orman yangınlarında önemli yeri olan İHA'ları ilk kez geçen yıl kullanmaya başladı.

Geçen sene sadece İzmir'de 1 olan İHA sayısı, bu yıl 4'e yükseltildi.

Bu sene alınan 3 İHA; Adana, Antalya ve Muğla'da kullanılmaya başlandı. Sabah saatlerinden itibaren gökyüzüne çıkan İHA'lar, geç saatlere kadar ormanlık alanları izliyor.

İHA'ların sorumluluk bölgelerinden canlı aktardığı görüntüler, yangın kontrol merkezlerindeki görevliler tarafından anbean takip ediliyor.

İHA'lar ile Marmaris yangınında olduğu gibi orman yangınlarının erken tespit edilmesinin amaçlandığı belirtildi.