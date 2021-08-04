Marmaris'teki Turgut Mahallesi boşaltılıyor

Marmaris Turgut Mahallesine alevlerin yaklaşması üzerine mahalledeki vatandaşlar tahliye ediliyor.

Marmaris’teki ormanın yangınının 7’inci gününde geniş bir alana yayılan orman yangınına bu sabah itibari hem karadan, hem de havadan helikopterler ve uçaklarla yoğun bir müdahale başladı.

SAHİL GÜVENLİK TAHLİYEYE BAŞLADI

Marmaris’in kırsal Turgut Mahallesinde bulunan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tedbir amacıyla geçici olarak kenardan alınarak daha güvenli bölgelere tahliyesi yapılıyor.

VATANDAŞLAR, BOTLAR VE TUR TEKNELERİYLE TAŞINIYOR

Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait botlar vatandaşları denizde bulunan tur teknelerine güvenli bir şekilde sevkini yapıyor.