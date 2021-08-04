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    Marmaris'teki Turgut Mahallesi boşaltılıyor

    Marmaris Turgut Mahallesine alevlerin yaklaşması üzerine mahalledeki vatandaşlar tahliye ediliyor.
    • İHA
    • 04.08.2021 - 18:02
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    Marmaris'teki Turgut Mahallesi boşaltılıyor

    Marmaris’teki ormanın yangınının 7’inci gününde geniş bir alana yayılan orman yangınına bu sabah itibari hem karadan, hem de havadan helikopterler ve uçaklarla yoğun bir müdahale başladı.

    SAHİL GÜVENLİK TAHLİYEYE BAŞLADI

    Marmaris’in kırsal Turgut Mahallesinde bulunan vatandaşlar Sahil Güvenlik ekipleri tarafından tedbir amacıyla geçici olarak kenardan alınarak daha güvenli bölgelere tahliyesi yapılıyor.

    VATANDAŞLAR, BOTLAR VE TUR TEKNELERİYLE TAŞINIYOR

    Sahil Güvenlik ve Kıyı Emniyet Genel Müdürlüğü’ne ait botlar vatandaşları denizde bulunan tur teknelerine güvenli bir şekilde sevkini yapıyor.

    Marmaris teki Turgut Mahallesi boşaltılıyor #1

    Marmaris teki Turgut Mahallesi boşaltılıyor #2

    Marmaris teki Turgut Mahallesi boşaltılıyor #3

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