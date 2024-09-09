Marmaris'teki villası kaçak çıkan Şahan Gökbakar sesiziliğe gömüldü Şahan Gökbakar, Marmaris'te aldığı villasının kaçak olduğu anlaşılmasıyla birlikte sessizliğe gömülürken, sosyal medyada son paylaşımının yine Atatürk temalı olması dikkat çekti.

Bu videoyu izlemek için lütfen JavaScript'i etkinleştirin

Haber Merkezi

Türkiye'nin gündeminde ünlü komedyen Şahan Gökbakar'ın 2018 yılında Marmaris'te aldığı yazlık villa var...

Koronavirüs pandemisinden önce 10 milyon TL’ye aldığı, 3 milyon TL de masraf yaptığı iddia edilen gözlerden uzak villanın kaçak iskelesiyle eleştiri oklarını üzerine çeken Gökbakar bu kez yapının tamamının kaçak olduğu tespitiyle gündemde.

Turgut Mahallesi Delikyol Koyu'ndaki villanın sit alanında olduğu ve kaçak yapıldığı ortaya çıktı.

İmara açık bir yerleşim alanı olmadığı ve imar barışına aykırı şekilde izinsiz ek binalar yapıldığı belirlenen villanın kaçak bölümleri için yıkım kararı alındı.

YIKIM İÇİN SÜREÇ İŞLİYOR

Denize sıfır konumda olan villa için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı tarafından yapılan incelemelerde, bölgenin "Doğal Karakteri Korunacak Alan" statüsüne sahip olduğu ve yapılan her şeyin bu koruma kapsamına aykırı olduğu tespit edildi.

Kaçak villa için Bakanlıktan yıkım kararı verildiği ve Marmaris Belediyesi'ne kararı uygulaması için yazı gönderdiği belirtildi.

Villanın yıkımı için geri sayım devam ederken yıkım işlemlerinin tesis edilmesi için Marmaris Belediye Başkanlığı bir kez daha uyarıldı.

Yıkımın, Marmaris Belediyesi tarafından gerçekleştirilmemesi durumunda kanun gereği Muğla Büyükşehir Belediye Başkanlığı’nın gerçekleştirmesi gerektiği hatırlatıldı.

Gerekli işlemlerin yasada belirlenen süreler içinde gerçekleştirilmemesi durumunda nedenine dair bilgi istendi. Sorumluluklarının yerine getirilmesi için gerekli uyarılar yapıldı.

SESSİZLİĞE GÖMÜLDÜ

Bakanlık yıkım için iş makinası desteği de verilebileceği yönünde belediyeye bilgi verirken tüm bu süreçte Gökbakar'ın sessizliğini bozmaması dikkat çekiyor.

Skandalın patlak vermesinden bu yana ne bir görüntü ne de yazılı bir açıklama gelmedi.

Daha önce sık sık muhalif söylemlerle X hesabından paylaşımlar yapan ünlü komedyen adeta sessizliğe gömüldü.

SON PAYLAŞIMI YİNE ATATÜRK TEMALI

Gökbakar'ın son paylaşımlarından biri ise dikkat çekiyor.

CHP ve muhalif kesime yaranmak için Atatürk ve laiklik söylemleriyle paylaşımlar yapan Gökbakar'ın profilinde Kara Harp Okulu'nda düzenlenen yemin töreninde mezunların ikinci bir yemin yaparak kılıçlarını çekip "Mustafa Kemal'in askerleriyiz" sloganları attığı görüntülere ilişkin paylaşım görülüyor.