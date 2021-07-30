Marmaris'teki yangın havadan görüntülendi

Marmaris'te başlayan orman yangını gece boyunca devam ederken, yangının tahribatı sabah saatlerinde havadan görüntülendi. Ortaya çıkan görüntüler, yangının boyutunu gözler önüne serdi.

Muğla'nın Marmaris ilçesi Armutalan Mahallesi’nde, dün öğlen saatlerinde yangın çıktı.

Yangın rüzgarın etkisiyle büyürken, yangın söndürme ekipleri karadan ve havadan müdahale etti.

HAVADAN VE KARADAN MÜDAHALE

Armutalan Mahallesi Şirinyer mevkisindeki ormanlık alanda çıkan yangın, rüzgarın etkisiyle yayılarak İçmeler Mahallesi'ne ilerledi.

Yangını kontrol altında tutmak için ekipler, karadan gece boyunca çalışmasını sürdürdü.

Sabahın ilk ışıklarıyla hava araçları bölgede çalışmalara yeniden başladı.

Bölgeye sevk edilen çok sayıda helikopter yangına havadan müdahale ediyor.

HAVADAN GÖRÜNTÜLENDİ

Bir kişinin yaşamını yitirdiği yangında, bazı otellerin tedbir amaçlı boşaltıldığı, bazı ev, araç ve iş makinelerinin de yangından zarar gördüğü öğrenildi.

İçmeler Mahallesi ve çevresindeki yanan ormanlık alanlar ise havadan görüntülendi.

Marmaris’teki orman yangınına havadan müdahale yeniden başladı ViDEO