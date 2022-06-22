Marmaris'teki yangında evleri tehlikede olan çift: Devlet tüm imkanları seferber etti

Marmaris'teki yangında evleri tehlikede olan çift: Devlet tüm imkanları seferber etti

Marmaris'te çıkan orman yangınında alevlerin evlerine ilerleyişini izleyen çift, duygusal anlar yaşadı.

Dün akşam saatlerinde Muğla'nın Marmaris ilçesinde başlayan orman yangını, rüzgarın etkisiyle yayılırken, ekipler ilk andan itibaren müdahalelerini sürdürmeye devam ediyor.

Sabah saatlerinde hava desteğinin de çalışmalara katılmasıyla, 1494 personel, 172’si arazöz olmak üzere 363 araç, 39 iş makinesi ve 34 hava aracı ile müdahale edilen yangını söndürmek için çalışmalar özveriyle devam ediyor.

Yangının hemen ardından gelişmeleri takip etmek üzere Marmaris'e hareket eden gazeteci Adem Metan, bölgede yaşayan bir çift ile röportaj yaptı.

Alevlerin evine ilerleyişini izleyen çiftin duygusal anları

Yangın nedeniyle evleri tehlikede olan çift, hissettikleri duyguları şu ifadelerle anlattı:

"Devletimiz tüm imkanlarını seferber etmiş durumda, doğal afet Allah'ın takdiri"

"Devletimiz bütün imkanlarını seferber etmiş durumda. Jandarması, polisi, UMKE'si, orman işletmesi herkes seferber.. Doğal afet, yapabilecek bir şey de yok, Allah'ın takdiri.

İnşallah bütün evlerimiz kurtarılır, Allah'ın izniyle hep beraber mücadele edeceğiz, hep beraber çıkacağız bu işin içinden."

Marmaris'teki yangında evleri tehlikede olan çift: Devlet tüm imkanları seferber etti VİDEO

