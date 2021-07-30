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    Marmaris'teki yangında sabotaj iddialarını güçlendiren fotoğraf

    Marmaris'teki yangında sabotaj iddialarını güçlendiren fotoğraf

    Muğla'nın Marmaris ilçesinde yangının farklı noktalarda aynı anda başlaması objektiflere yansıdı. Yayınlanan kare, sabotaj olduğunu ortaya koydu.
    • Haber Merkezi
    • 30.07.2021 - 09:28
    • Güncelleme : 30.07.2021 - 09:40
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    Türkiye, orman yangınlarıyla mücadele ediyor. 21 ilde 63 yangın çıktı, 42'si kontrol altına alındı.

    Orman yangınlarının kendi kendine çıkmadığı apaçık ortada. Yangınla mücadele devam ederken, yangına kimlerin sebep olduğunun da araştırması yapılıyor.

    YANGININ BAŞLADIĞI AN

    Araştırma ve soruşturmalar devam ederken, Muğla'nın Marmaris ilçesinde çıkan yangınla ilgili bir fotoğraf sosyal medyada paylaşıldı.

    Gazeteci Murat Çelik tarafından paylaşılan fotoğraf, yangınla ilgili sabotaj iddialarını güçlendiriyor.

    Marmaris teki yangında sabotaj iddialarını güçlendiren fotoğraf #1

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