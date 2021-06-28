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- Marmaris'teki yangında şehit olan orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı
Marmaris'teki yangında şehit olan orman işçisi son yolculuğuna uğurlandı
- AA
- 28.06.2021 - 16:10
- Güncelleme : 28.06.2021 - 16:28
Muğla Marmaris'in İçmeler Mahallesi'nde dün çıkan yangında rüzgarın yön değiştirmesiyle alevlerin arasında kalan 34 yaşındaki orman işçisi Görkem Hasdemir, yaşamını yitirmişti.
Şehit Görkem Hasdemir'in cenazesi, Gelişim Mahallesi'ndeki babaevine getirilerek helallik alınmasının ardından uzun araç konvoyu eşliğinde Köyceğiz Merkez Camisi’ne götürüldü.
DEFNEDİLDİ
Hasdemir'in babası Savaş Hasdemir, eşi Ayşegül Hasdemir ve yakınları, taziyeleri kabul etti. Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli ve Muğla Valisi Orhan Tavlı da Hasdemir'in yakınlarına taziyelerini iletti. Kılınan cenaze namazının ardından Hasdemir'in babasına Kur'an-ı Kerim ve Türk bayrağı veren Pakdemirli, araca kadar tabutu taşıdı. Hasdemir'in cenazesi, Algı Mahallesi'ndeki mezarlıkta toprağa verildi.
Törene; AK Parti Muğla milletvekilleri Yelda Erol Gökcan, Mehmet Yavuz Demir ve CHP Muğla Milletvekili Burak Erbay'ın da aralarında bulunduğu çok sayıda kişi katıldı.
Muğla'da 'orman şehidi' törenle son yolculuğuna uğurlandı