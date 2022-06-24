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    Marmaris'teki yangında son durum

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris’teki yangına ilişkin, “Sıkıntı büyük ölçüde giderilmiş durumda. Son sözü söyleyebilmek için bugünü izlemek durumundayız” dedi.
    • 24.06.2022 - 10:31
    • Güncelleme : 24.06.2022 - 10:32
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    Marmaris'teki yangında son durum

    Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris’teki yangına ilişkin, “Sıkıntı büyük ölçüde giderilmiş durumda. Son sözü söyleyebilmek için bugünü izlemek durumundayız” dedi.

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