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Marmaris'teki yangında son durum
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris’teki yangına ilişkin, “Sıkıntı büyük ölçüde giderilmiş durumda. Son sözü söyleyebilmek için bugünü izlemek durumundayız” dedi.
- 24.06.2022 - 10:31
- Güncelleme : 24.06.2022 - 10:32
Tarım ve Orman Bakanı Vahit Kirişci, Marmaris’teki yangına ilişkin, “Sıkıntı büyük ölçüde giderilmiş durumda. Son sözü söyleyebilmek için bugünü izlemek durumundayız” dedi.
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