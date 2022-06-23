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    Marmaris'teki yangında son durum: Helikopterden görüntüler

    Marmaris'teki yangında son durum: Helikopterden görüntüler

    Marmaris'teki yangına ilişkin bölgeden gelişmeleri aktaran Adem Metan, helikopterden gerçekleştirilen yayınla havadan yapılan çalışmaları ilk kez Ensonhaber'e anlattı.
    • Haber Merkezi
    • 23.06.2022 - 20:37
    • Güncelleme : 23.06.2022 - 21:04
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    Muğla'nın Marmaris ilçesinde 21 Haziran'da başlayan yangın hala devam ediyor.

    Alevler Türkiye'nin ciğerlerini yakarken, ekipler canla başla mücadele ederek yangını söndürmeye çalışıyor.

    Orman yangınını söndürme çalışmalarına 20 helikopter, 14 amfibik uçak, 220 arazöz, 20 TOMA, 2 İHA ve 55 iş makinesi destek verirken, çalışmalar özveriyle devam ediyor.

    Metan, helikopterin yangındaki rolünü detaylı olarak anlattı

    Yangının hemen ardından gelişmeleri takip etmek üzere Marmaris'e hareket eden gazeteci Adem Metan, bölgedeki izlenimlerini ve devam eden çalışmalar hakında bilgileri Ensonhaber'e anlattı.

    Helikopterde bulunan Metan, su alım ve boşaltım işlemiyle ilgili detaylı bilgiler verdi.

    Çalışmaların havadan ve karadan tüm imkanlarla devam ettiğini aktaran Metan'ın verdiği bilgiler için YouTube kanalımızı ziyaret edebilirsiniz.

    İşte Adem Metan'dan yangına dair son izlenimler...

    Marmaris'teki yangında son durum: Helikopterden görüntüler

    Marmaris teki yangında son durum: Helikopterden görüntüler #1

    Marmaris teki yangında son durum: Helikopterden görüntüler #2

    Marmaris teki yangında son durum: Helikopterden görüntüler #3


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